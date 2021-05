Ile Maurice: Phase 2A du Métro Express - Des navettes desserviront cinq régions à Quatre Bornes

communiqué de presse

Les itinéraires des navettes qui desserviront les endroits à Quatre Bornes de et vers la station de métro de Quatre Bornes ont été finalisés, a annoncé le ministre des Transport routier et du Métro léger, M. Alan Ganoo, le 29 mai 2021, lors d'une visite des lieux effectuée dans l'enceinte de la station de Quatre Bornes afin d'évaluer les itinéraires proposés pour les navettes.

Il a ajouté que cinq régions de Quatre Bornes seront desservies par des navettes dans le cadre de la phase 2A du projet de Metro Express. Ces régions sont : Sodnac, Cité Kennedy/Candos, Bassin, Palma, et Vieux Quatre Bornes. Les travaux de la phase 2A sont terminés et le projet sera lancé dans quelques semaines, a-t-il déclaré.

Le ministre Ganoo a également indiqué que des navettes de 15 places seront chargés de transporter les passagers vers et depuis la station de métro de Quatre Bornes. L'objectif, a-t-il souligné, est de doubler le nombre de passagers voyageant en métro et de donner la possibilité à un maximum de personnes dans la région de Belle Rose, Quatre Bornes, et Rose Hill de bénéficier des facilités du métro. On estime que quelque 5 000 passagers de Rose Hill à Quatre Bornes voyageront par métro chaque jour, a-t-il déclaré.

M. Ganoo a aussi fait ressortir que le projet fournit la connectivité tant attendue vers et depuis Port Louis. Il a souligné que ce système moderne, climatisé et non polluant permettra aux usagers de voyager plus rapidement, ajoutant que le trajet de Rose Hill à Quatre Bornes durera entre 5 à 7 minutes.