Ile Maurice: Nouvelle Clinique d'abandon du tabac inaugurée à Grande Rivière Noire

communiqué de presse

Une nouvelle Clinique d'abandon du tabac a été inaugurée, aujourd'hui, à l'hôpital communautaire Dr Yves Cantin à Grande Rivière Noire, par le ministre de la Santé et du Bien-être, Dr Kailesh Kumar Singh Jagutpal, dans le cadre de la Journée mondiale sans tabac 2021. Le thème de cette année est Engagez-vous à arrêter. Un clip vidéo et un poster ont également été lancés à cette occasion.

Le ministre du Transport routier et du Métro léger, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et du Commerce international, M. Alan Ganoo, le Représentant de l'Organisation mondiale de la santé à Maurice, Dr Laurent Musango, ainsi que d'autres personnalités étaient présents lors de l'événement.

Dans une déclaration, le ministre Jagutpal a fait ressortir qu'il y avait auparavant sept cliniques de ce type à travers l'île et celle inaugurée à Grande Rivière Noire permettra au personnel médical de mieux encadrer les personnes de la région qui souhaitent arrêter de fumer. Toutes les infrastructures et les conseils nécessaires seront disponibles à la clinique afin d'encourager et de permettre aux personnes qui ont la volonté d'arrêter de fumer de le faire, a-t-il fait remarquer.

En outre, Dr Jagutpal a souligné que, chaque année à Maurice, plus de 1 000 personnes décèdent en raison de problèmes de santé directement liés au tabac, tels que les maladies cardiovasculaires et différents types de cancers. Il a indiqué que, comme il y a actuellement un rajeunissement de la population des fumeurs à Maurice, son ministère travaille sur des législations, plus particulièrement en ce qui concerne les emballages de cigarettes, afin de les rendre moins attrayants pour ne pas encourager les citoyens à fumer.

Pour sa part, le ministre Ganoo a félicité le ministère de la Santé et du Bien-être pour avoir inauguré cette nouvelle clinique car les habitants des régions avoisinantes pourront désormais bénéficier des services de professionnels pour arrêter de fumer. Il a par ailleurs lancé un appel aux habitants de Rivière Noire, en particulier aux jeunes, à être plus soucieux de leur santé tout en évitant le tabagisme et à utiliser pleinement les facilités mises à leur disposition pour arrêter de fumer.

Quant au Dr Musango, il a déclaré que cette nouvelle clinique répondra aux besoins de la population de la région. Il a affirmé que cesser de fumer est principalement une responsabilité individuelle, car le gouvernement peut mettre en place les infrastructures et facilités nécessaires, mais les fumeurs doivent avant tout avoir la volonté d'arrêter de fumer. Il a également indiqué que le gouvernement doit trouver un moyen de lutter contre la vente illicite de cigarettes et la publicité des fabricants de tabac qui ciblent désormais une population plus jeune.