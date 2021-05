Congo-Brazzaville: Musique Gospel - King David présente « Glorious Crown »

L'artiste musicien congolais Guy Blaise Tolovou dit King David, évoluant dans le Gospel, a officiellement présenté, le 29 mai à Brazzaville, son tout premier album intitulé « Glorious Crown », Couronne de Gloire, en français.

Lors de la cérémonie de présentation, de dédicace, marquant ainsi la sortie de l'album « Glorious Crown », un opus de huit titres, l'artiste qui réside aux Etats-Unis depuis quelques années a déclaré qu'il est nécessaire pour lui de lancer son album en République du Congo, particulièrement à Brazzaville où il a puisé son inspiration.

Produit par la maison Nabemba Music production, « Glorious Crown » est une fusion de plusieurs styles musicaux, notamment le gospel, la salsa, l'afrobeat, du RNB, du ndombolo et un peu de la rumba ; le tout sous le signe de la vulgarisation de la parole de Dieu. « La particularité de cet album c'est le message qu'il véhicule. Son titre relate les épreuves que j'ai surmontées grâce à Dieu. Je pense que chaque personne qui écoutera les chansons de cet album se sentira, sans nul doute, touché »,a laissé entendre Guy Blaise Tolovou.

Composé de huit titres dont Glorious Crown, I worship you, Sublime Amour, My best friend, Thank you Lord, Okanisi nga, Elikia et King of Kings, ce chef d'œuvre musicale relate, en quelques sortes, le parcours de King David.

Parlant de sa vision, l'artiste pense qu'il devrait continuer à promouvoir la culture congolaise à travers le monde. « Nous voulons être ces personnes qui militent pour la vulgarisation de notre culture à travers le monde. D'ailleurs, nous comptons réaliser une tournée africaine et participer aux festivals aux Etats-Unis »

Tourné dans des lieux différents avec des titres bénéficiant d'une bonne qualité d'image, ce premier album de King David expose son côté polyglotte puisque certaines chansons sont interprétées en Anglais, d'autres en Lingala. Disponible sur toutes les plateformes de téléchargements légaux, « Glorious Crown » est actuellement disponible à l'Afnac.