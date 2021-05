Algérie: Examens scolaires - La PC met en place un dispositif de prévention

Alger — La Protection civile a annoncé, lundi dans un communiqué, la mise en place d'un dispositif de prévention et de sécurisation en prévision des examens scolaires de fin d'année 2020-2021 (fin de cycle primaire, Brevet d'enseignement moyen et Baccalauréat).

Dans le cadre de ce dispositif, les services techniques de prévention de la Direction générale de la Protection civile ont effectué, à cet effet, "plusieurs visites au niveau de l'ensemble des établissements scolaires et centres d'examens, désignés pour accueillir les épreuves", précise le communiqué.

Les unités de la Protection civile ont effectué, dans ce cadre, "plusieurs opérations de désinfection à travers 19.206 centres d'examen désignés pour accueillir les élèves, dont 13.341 du cycle primaire (5ème), 2.513 du cycle moyen (BEM) et 3.352 du cycle secondaire (BAC), ainsi que 217 centres désignés pour le processus de correction", souligne la même source.

En plus des visites, "un dispositif opérationnel sera mis en place, composé de 39.596 agents d'intervention tout grade et fonction confondus, dont 20.225 pour le cycle primaire, 9.451 pour le cycle moyen et 9.920 pour les examens du cycle secondaire".

Le dispositif, qui comprend "2.390 ambulances et 1.648 engins d'incendie, sera mis en place, et dont le déploiement sera appelé à prendre en charge l'ensemble des préoccupations liées à la sécurité des élèves et du personnels d'encadrement", ajoute le communiqué.