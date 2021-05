Congo-Kinshasa: Dans un mémo déposé auprès de Gode Mpoyi/APK - La LIJEKA exige la levée des immunités de Mike Mukebayi

Ils étaient nombreux, hommes et femmes regroupés au sein de la Ligue des Jeunes Kinois Actifs (LIJEKA), devant l'Assemblée Provinciale de Kinshasa, vendredi 28 mai dernier pour déposer leur mémorandum auprès du Président de cet organe délibérant de la Capitale congolaise, le Pasteur Gode Mpoyi.

Rameaux en mains, banderoles en l'air, ces jeunes kinois ne scandaient qu'un seul vers : la levée des immunités de Mike Mukebayi. Pour eux, l'élu de Lingwala ne mérite pas sa place dans l'APK au regard de "ses sorties médiatiques ratées ainsi que son comportement conflictuel vis-à-vis tant de ses collègues députés que des autorités politico-administratives du pays, particulièrement le Gouverneur de la Ville-province de Kinshasa, Gentiny Mbaka Ngobila".

Dans leur mémorandum déposé à l'Assemblée Provinciale de Kinshasa, les jeunes regroupés au sein de la LIJEKA reprochent à l'honorable Mike Mukebayi des propos injurieux tenus à maintes reprises à l'endroit du Premier citoyen de la Capitale. «Depuis près de trois semaines, la population kinoise vit au rythme des sorties médiatiques fracassantes de l'honorable Mike Mukebayi Nkoso, au cours desquelles il profère des propos et déclarations teintés d'injures à l'endroit du Gouverneur Gentiny Ngobila que les filles et fils de Kinshasa ont choisi pour diriger leur chère ville. Le comportement de l'honorable Mike Mukebayi semble ne pas le placer dans la peau d'un député réellement élu du peuple dans la mesure où ce porte-voix des habitants de Lingwala fait preuve de quelqu'un qui prône les antivaleurs. Les exemples de son comportement tant décrié sont connus de tous», ont-ils martelé.

Toujours dans leur mémo déposé auprès du Président de l'Organe délibérant de Kinshasa, les jeunes kinois actifs dénoncent l'acharnement contre Gentiny Ngobila et déplorent l'attitude de Mike Mukebayi Nkoso de proférer des injures aux femmes congolaises, dont la Coordonnatrice de la Cellule de Communication du Gouverneur de Kinshasa et tant d'autres qu'ils ont préféré taire les noms. «L'ampleur et la portée dont revêt le discours du député Mukebayi contre le Chef de l'exécutif provincial de Kinshasa traduit bel et bien un acharnement motivé soit par l'envie de la politique de "ôte-toi que je m'y mette", soit par un acharnement venant des détracteurs et bourreaux du Gouverneur Ngobila, animés par l'égocentrisme et pris de rage pour avoir échoué dans tel ou tel autre plan machiavélique contre la population kinoise et ses dirigeants », font remarquer les jeunes actifs au Président de l'Assemblée Provinciale de Kinshasa, l'Honorable Gode Mpoyi.

Un peu plus loin dans leur mémorandum, les jeunes de la LIJEKA saluent la décision de l'Organe délibérant de Kinshasa de rejeter la question orale avec débat initiée par Mike Mukebayi contre Gentiny Ngobila car, pour eux, cette initiative de l'élu de Lingwala poursuivait tous les objectifs possibles sauf ce qu'elle devrait poursuivre. « Dans la mesure où, sachant qu'il avait déjà introduit une question orale avec débat adressée au Directeur général du Fonds d'Assainissement de Kinshasa (FONAK), et sans attendre la réponse du bureau de l'Assemblé provinciale, le député Mike Mukebayi s'est précipité à adresser une autre question orale avec débat au Gouverneur de la Ville, violant ainsi l'article 170 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa », ont déclaré les Jeunes kinois actifs après la réception de leur mémorandum à l'organe délibérant de la Capitale congolaise.