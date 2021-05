Congo-Kinshasa: Après l'éruption volcanique/Goma - Richie Lontulungu mobilise chrétiens et musulmans pour venir en aide

Afin de gérer la situation des déplacés de Goma suite à l'éruption volcanique de Nyiragongo, Richie Lontulungu, Président de la Coalition Citoyenne pour le Congo, appelle à la mobilisation de bonne foi des chrétiens et musulmans pour venir en aide aux déplacés de Goma. Richie Lontulungu exhorte les confessions religieuses d'initier une offrande spéciale en faveur des déplacés de Nyiragongo et Goma.

Le Président de la Coalition Citoyenne pour le Congo a plaidé, le samedi 29 mai, auprès des confessions religieuses de la RDC pour l'instauration d'un panier spécial au sein des églises et des mosquées en faveur des familles délocalisées de Goma et Nyiragongo ainsi qu'aux familles des victimes de l'éruption volcanique.

Il a soutenu que la contribution dans ce panier spécial sera de 2$ et plus, suivant la capacité de chaque fidèle à contribuer. Le panier restera en place dans les églises et mosquées pendant toute la période de la crise.

Le Président de la Coalition Citoyenne du Congo a fait savoir dans une interview à la presse le samedi que ces cotisations serviront à épauler l'action de l'Etat vis-à-vis des populations sinistrées de Goma et Nyiragongo.

«Chaque vendredi et dimanche, nous nous rendons à la Mosquée ou à la Paroisse. Le Coran et la Bible nous enseignent l'amour du prochain. Nous faisons aujourd'hui face à une situation dramatique à Nyiragongo et Goma, et cette situation nous appelle au réveil et à l'action. Nous devons faire face à cette situation tout en étant unis comme un seul homme et un même peuple. Un Etat ne peut faire pour son peuple que ce que son peuple ne peut pas faire pour lui-même. L'Eglise est sans équivoque notre dernier rempart, notre point de rencontre par excellence. Agissons tous dès demain en contribuant. L'action commencera à l'Eglise pour aller guérir et transformer la société», a-t-il conclu.

Il sied de souligner que cet appel de Richie Lontulungu renforce l'amour entre les congolaises et congolais, afin de s'entraider dans toutes les circonstances.