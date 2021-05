Congo-Kinshasa: Retour sur les 4èmes Journées Scientifiques du Paludisme

«Ce qu'on peut retenir de ces 4èmes Journées Scientifiques du Paludisme est que la production a été très abondante, il y a eu beaucoup d'innovations, la participation a été très active, nonobstant la participation de certaines personnes en ligne».

Ces propos du Directeur du Programme National de Lutte contre le Paludisme, Docteur Erick Mukomena, illustrent ce qu'a été les 4èmes Journées Scientifiques du Paludisme dont les lampions viennent de s'éteindre le vendredi 28 mai 2021 après deux jours d'intenses activités. Ce forum a permis aux Chercheurs des Universités et Instituts de recherche, des décideurs politiques représentés par Mme le Vice-ministère de la Santé, des Chercheurs indépendants, des firmes pharmaceutiques, des opérateurs économiques et entreprises, des bailleurs de fonds et partenaires techniques et financiers, de partager leurs expériences en vue d'apporter des innovations dans ce secteur important qui rélève de la santé.

C'est Mme le Vice-Ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévention, Véronique Kilumba Nkulu qui a clôturé la cérémonie officielle de ce forum de deux jours. Dans son mot, elle a encouragé tous les participants, leur demandant de continuer à œuvrer dans le secteur de la santé et de continuer à mener des recherches pour faire avancer le secteur de la santé publique, Hygiène et Prévention.

Lors de ce forum de deux jours qui s'est déroulé à Kinshasa en présentielle pour certains participants et en ligne pour d'autres par le PNLP et appuyé par ses partenaires de mise en œuvre sous forme de symposium, présentations orales et posters, Sanru Asbl a présenté 5 études qui ont captivé l'attention des participants. En gros, il y a eu 48 présentations durant les deux jours du forum. Les objectifs consistaient à éditer les rapports de chaque journée du forum et de mettre en œuvre les recommandations du forum.

L'objectif général de ces 4èmes journées scientifiques sur le Paludisme était d'offrir un cadre d'échanges d'expérience et d'expertise aux différents acteurs œuvrant dans la recherche sur le paludisme en vue de partager ; de valoriser la recherche et les multiples connaissances dans ce domaine. De manière spécifique, ces Journées Spécifiques sur le Paludisme visent à renforcer l'action de lutte contre ce fléau à travers la circulation de l'information et les échanges professionnels entre différents acteurs ; le partage de l'expertise scientifique ; la promotion de la recherche sur le paludisme en RDC ; la promotion et le soutien des actions de formation ; la création d'un cadre de travail entre les chercheurs et le PNLP. Ainsi, deux medecins ont été recommandés aux termes de leurs présentations par Mme le Vice-ministre qui a pris les soins de remettre les prix.

Il convient de rappeler que des journées scientifiques sur le paludisme (JSP) ont déjà été organisées en 2009 par la faculté de Médecine de l'Université de Kinshasa (UNIKIN) en collaboration avec le PNLP et l'OMS, dans le but de partager les connaissances sur les différentes recherches menées dans ce domaine, définir les priorités de recherche en RDC et de mettre sur pied des réseaux de recherche entre les chercheurs qui travaillent sur des thèmes semblables, afin d'identifier les voies et moyens pour une plus grande mobilisation des ressources allouées à la recherche.

L'expérience a été renouvelée en 2016, 2017 et 2019 sous un format particulier englobant plusieurs acteurs de la lutte venus de diverses provinces de la RDC et même de l'extérieur du pays (Etats-Unis, Gabon, Belgique, France, etc.). Ces trois journées avaient permis de réunir plus de 200 acteurs et de présenter plus de 90 abstracts sous 9 thématiques sur le paludisme. Ces rencontres scientifiques ont permis également de créer un réseau de chercheurs et a montré la nécessité de perpétuer cette expérience compte tenu du contexte épidémiologique de la RDC et de nombreuses interventions qui y sont menées dans le cadre de la lutte contre le paludisme.