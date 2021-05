Congo-Kinshasa: Assemblée nationale - Le Rapport de la PAJ sur la loi Lutundula approuvé

C'est un petit pas, mais un pas important pour la République démocratique du Congo qui s'est engagée résolument sur la voie des réformes.

Vendredi 28 mai 2021, l'Assemblée nationale a approuvé le rapport de la Commission Politique, Administrative et Juridique (PAJ) relatif à l'examen de la proposition de loi organique modifiant et complétant la loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) telle que modifiée et complétée par la loi organique n°13/012 du 19 avril 2013 initiée par Christophe Lutundula devenu à ce jour Vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères. A cet effet, le bureau Mboso a accordé à la commission PAJ 48 heures pour apporter des amendements formulés par les élus du peuple.

Le nouveau Président de la Commission PAJ, le Professeur André Mbata a présenté une économie générale du travail abordant les grandes options et innovations proposées à la sanction de la plénière. Parmi les innovations apportées par la commission PAJ, l'on retiendra que désormais, la centrale électorale comporte un premier vice-président pour la majorité et le deuxième vice-président pour l'opposition. La commission PAJ de l'Assemblée nationale a rejeté la proposition initiale d'instituer une commission permanente d'évaluation et de contrôle (COPEC) de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) contenue dans la loi Lutundula. Dans son rapport présenté lors de la plénière de vendredi dernier, la commission a signifié que multiplier des organes risquerait d'alourdir la machine électorale.

Rejet de certaines innovations

La Commission PAJ a rejeté certaines innovations de Christophe Lutundula. «La proposition de loi prévoyait la composition de la CENI à part égale entre les forces politiques et la société civile à raison de 5 membres provenant de la majorité, 5 de l'opposition et 5 des organisations de la société civile. Elle prévoyait également l'indépendance des membres de la CENI qui devrait être renforcée en les protégeant contre les pressions de ceux qui les ont désignés et que la gestion de la CENI devrait être l'objet d'un contrôle interne et externe effectif.

Votre commission est allée au-delà des attentes, au lieu de dix membres issus de la composante politique constituée par la majorité et l'opposition, votre commission a prévu 5 membres supplémentaires qui eux proviennent de la société civile alors que dans le texte existant la société civile n'était pas arrivée à ce nombre. C'est l'Assemblée plénière de 15 membres qui exercera le contrôle interne au lieu d'une COPEC pour ne pas multiplier inutilement les organes et alourdir la machine électorale», a expliqué longuement à la plénière, André Mbata, Président de la commission PAJ.

L'initiateur de cette proposition de loi avait récommandé la suppression de l'Assemblée plénière de la CENI, estimant qu'elle n'avait aucun pouvoir effectif et la création d'une commission permanente d'évaluation et de contrôle (COPEC) chargée du suivi du processus électoral, de l'évaluation et du contrôle de la conformité aussi bien des actes des membres du bureau de la CENI que des activités de celle-ci.

Indépendance des membres de la CENI

En ce qui concerne le renforcement de l'indépendance des membres de la CENI en les protégeant des pressions de leurs mentors, la nouvelle loi leur interdit toute participation aux activités des partis politiques ou contribuer financièrement grâce aux ressources de la Ceni, comme par le passé. Cela va de même pour les membres de la Ceni issus de la société civile qui ne peuvent pas non plus continuer à assumer les fonctions de direction au sein de celle-ci.

«Votre commission a tenu également à innover et à répondre aux attentes en renforçant l'indépendance des membres de la CENI en les protégeant contre les pressions de ceux qui les ont désignés et surtout celle des autorités morales. Aussi, une fois désignés et entrés en fonction, les membres de la CENI ne peuvent participer à aucune activité des partis politiques comme c'était le cas dans le passé ou certains membres de la CENI restaient membre des partis politiques dont ils recevaient également les instructions et utilisaient même les ressources de la CENI pour financer les activités des partis qui les avaient désignés.

Les membres de la CENI issus de la société civile ne peuvent pas non plus continuer à assumer des fonctions de direction au sein de celle-ci. Votre commission propose que les membres de la CENI ne peuvent subir aucune pression, ils ne peuvent donc pas être changés ou contraints à démissionner par les composantes qui les avaient désignés», a dit André Mbata, Président de la commission PAJ. Il convient de rappeler que dans l'ancienne loi, chaque composante pouvait changer quand il voulait son délégué au sein de la CENI.

Fin de l'impunité

En vue d'éviter toute forme de pression et garantir la bonne gouvernance financière de l'institution, la commission a requis la démission des membres de leurs composantes de provenance ainsi que des possibilités de contrôle interne et externe effectif, ainsi que des poursuites judiciaires pour sanctionner des actes de mauvaise gestion ou de malversation financière. « Et pour mettre fin à l'impunité, les membres de la Ceni sont passibles désormais de sanctions par le Conseil d'Etat. Ils peuvent être déchus, et à la fin de leur fonction, ils peuvent également être poursuivis», préconise la PAJ.

Après le dépôt des amendements des Députés nationaux, la prochaine plénière aura pour mission d'adopter la proposition de Loi Lutundula et de la transmettre au Sénat pour séconde lecture, ce avant sa promulgation par le Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi.