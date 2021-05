Nigeria: Un nouvel enlèvement d'élèves dans une école coranique

Une école coranique dans l'État du Niger, au centre-nord du pays, a été attaquée par des hommes armés ce dimanche 30 mai 2021. L'école accueille plus de 200 élèves et aucun bilan n'est pour l'instant connu.

Selon un communiqué de la police locale des hommes armés sont arrivés à moto et ont attaqué l'école coranique Salihu Tanko, en plein après-midi dimanche. Selon elle, les assaillants « ont tiré sans discernement et ont enlevé un nombre encore indéterminé d'enfants ». D'après le gouvernement nigérian qui s'est exprimé sur Twitter, de nombreux très jeunes élèves, entre quatre et douze ans ont été relâchés immédiatement, car ils ralentissaient la fuite des ravisseurs.

De leur côté des sources humanitaires confirment cette version, mais avec prudence, car selon elles aucune information fiable n'a encore filtrée jusqu'à présent et aucun bilan n'est encore connu. Ces mêmes sources nous ont également confié leur inquiétude quant à la sécurité des kidnappés, car cet enlèvement intervient au lendemain de la libération de quatorze étudiants, détenus pendant 40 jours dans l'État du Kaduna voisin, au centre du pays. Les ravisseurs avaient alors commencé par exécuter cinq enfants, pour faire pression sur les familles et obtenir une rançon.

Dans la presse locale, même si les autorités ont affirmé le contraire, on évoque un montant de 180 millions de Naira, soit plus de 350 000 euros, payé par les familles pour leur libération. Depuis décembre dernier, plus de 700 enfants ont été enlevé dans des conditions similaires au Nigeria.