Sénégal: Diourbel / Promesses du chef de l'Etat Macky Sall - Les populations réclament plus

Les différentes promesses faites par le chef de l'Etat Macky Sall sont en cours de réalisation. Cependant, les populations du Baol qui s'en félicitent demandent que les autres réalisations des autres infrastructures soient achevées .Il s'agit entre autre de l'hôtel Baobab, du stade régional Elimanel Fall, mais aussi elles attendent la réhabilitation du tribunal de Grande instance, de la maison d'arrêt et de correction et de la brigade de gendarmerie.

Les promesses faites par le chef de l'Etat lors du conseil des ministres décentralisé tenu en 2012 sont en train de se réaliser petit à petit pour un bon nombre de Diourbellois .Il s'agit entre autres de la réalisation des routes.

La commune de Diourbel a obtenu grâce au programme de modernisation des villes un linéaire de plus de 11 km de voierie au niveau des quartiers de Thierno Kandji, de Cheikh Anta, de Keur Cheikh mais aussi du quartier Medinatoul. Pour Serigne Tall plus connu sous le nom de Dr Tall, il y a beaucoup de promesses que le chef de l'Etat Macky Sall a réalisées. Par contre, il y a d'autres préoccupations des populations qui restent à satisfaire. Les justiciables rencontrent des difficultés. ll n'y a pas de tribunal de Grande instance.

Les populations qui se rendent dans les locaux de l'actuel tribunal sont exposées au soleil. C'est un immeuble conventionné qui abrite ce tribunal. Il n'y a pas une maison d'arrêt et de correction digne de ce nom. C'est la même chose au niveau de la poste de Diourbel où les personnes retraitées n'ont pas là où s'asseoir car la bâtisse date des temps coloniaux, a-t-il soutenu. Le chef de l'Etat s'attaque à ces projets, a-t-il soutenu.

Pour Modou Ndiaye, un marchand ambulant rencontré au quartier escale, la ville de Diourbel a été laissée en rade. « Ceux qui sont du pouvoir n'aident pas les populations locales. Il y a des travaux qui ont été entamés et qui ne sont pas achevés. Il s'agit des travaux du centre des impôts et domaines de Diourbel et de l'hôtel Baobab qui ne sont pas achevés. Il n'y a pas de routes en bon état surtout au centre-ville. Il y a une négligence dans les réalisations dans le centre-ville», a-t-il fait savoir.

Pour Khadim Dione, il y a beaucoup de routes bitumées qui ont été réalisées, beaucoup de quartiers qui étaient inaccessibles à cause du sable mais les routes qui ont été réalisées ont permis de les désenclaver. Nous félicitons ainsi le chef de l'Etat Macky Sall pour avoir pensé à notre ville .Mais nous souhaitons qu'il réhabilite le stade régional parce que les jeunes ne peuvent plus pratiquer du sport à cause d'un déficit d'infrastructures sportives ».

Et de poursuivre : « Au niveau du quartier Medinatoul, la route qui relie les travaux publics à ce quartier a été coupée l'année dernière par les eaux de pluies. Nous souhaitons que cette route soit réhabilitée avant l'hivernage prochain. Les écoliers rencontrent beaucoup de problèmes pour se rendre à l'école. A cela vient s'ajouter le manque d'espace de loisirs pour les jeunes ».

Selon lui, les réalisations faites par le Président Sall sont palpables mais il reste d'autres priorités à faire. Pour M S, un jeune âgé de 30 ans habitant de Diourbel, « il y a certes des réalisations mais elles sont insuffisantes par rapport aux besoins des populations. Le chef de l'Etat avait également promis la réalisation d'un hôpital d'une capacité de 300 lits dans la cité religieuse de Touba. Mais force est de reconnaitre que les travaux sont en cours et ne manqueront pas d'être terminés sous peu pour permettre d'accueillir les malades des régions de Diourbel, Kaffrine, Louga et Matam ».