Cote d'Ivoire: Facilitation de l'accès au logement - Les agents du ministère des Eaux et Forêts ont commencé à être logés

Les premiers appartements totalement achevés et habitables de la cité Alain-Richard Donwahi sise à Ebimpé et destinés aux agents du ministère des Eaux et Forêts ont été livrés le 20 mai, au cours d'une cérémonie officielle.

Celle-ci a été présidée par le ministre des Eaux et Forêts dont le nom a été donné à cette promotion immobilière en présence du secrétaire d'État chargé du Logement social, Koffi N'Guessan Lataille et des autorités administratives et politiques d'Anyama.

Pour cette première phase des livraisons, ce sont 17 agents du ministère qui ont reçu les clés de leurs maisons. Elles leur ont été remises par le secrétaire d'État Koffi N'Guessan Lataille. Mais précisons que la cité Alain-Richard Donwahi d'Ebimpé comportera au total 396 appartements.

Elle s'inscrit dans un programme du ministère visant à loger facilement tout son personnel à travers la construction de 1600 logements à Ebimpé et à Songon où une autre opération de 1204 logements sera bientôt réalisée.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, le ministère des Eaux et Forêts a conclu un accord avec un partenaire constructeur et financier.

« Je voudrais au nom du Président de la République et de son gouvernement, vous exprimer notre sincère reconnaissance pour votre appui technique et financier, mais surtout pour votre célérité dans la réalisation de logements sociaux pour tous. Cet engagement est une promesse du Chef de l'État qui est d'offrir à chaque Ivoirien un toit. A travers vous, nous concrétisons la vision du Président de la République », s'est félicité Alain-Richard Donwahi.