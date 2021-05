Cote d'Ivoire: Taekwondo - La Ligue de Cocody distribue des équipements aux clubs

Me Soumah Nabi Serge, le président de la Ligue communale de Cocody, a profité d'un passage de grades, samedi et dimanche à Angré, pour redistribuer la dotation de la Ligue qu'il préside aux différents clubs affiliés.

Une quarantaine de clubs présents sont repartis chacun avec un lot. « Nous venons d'évaluer 500 jeunes athlètes. Cela fait, en tout, 1000 pratiquants que l'on a vu se succéder au cours des passages de grades depuis le début de la saison. Cela veut dire que Cocody est non seulement une Ligue dynamique, mais également que le taekwondo en Côte d'Ivoire se porte bien. En plus, nous avons terminé en beauté par une cérémonie de distribution d'équipements sportifs aux clubs. Cela entre dans le cadre de la mission que le président de la Fédération nous a confiée. Il s'agit d'un don du champion olympique ivoirien, Cheick Cissé Sallah, à la Fédération qui nous a chargé de le redistribuer à nos membres », a indiqué le président Soumah Serges.

Grâce à Cheick Cissé Sallah, la Fédération ivoirienne bénéficie, depuis février, d'un important lot d'équipements sportifs. Des paires de chaussures, des dobok, des survêtements, des dentiers, etc., que la faîtière a dispatchés entre les différentes Ligues du pays au profit des clubs. Pour Me Soumah, ce geste de Cheick Cissé Sallah et de la Fédération ivoirienne de taekwondo est un encouragement à pratiquer le taekwondo.

« C'est une marque de reconnaissance de Cissé Cheick vis-à-vis de ses maîtres, de ses collègues, de ses sparring-partners, etc. C'est également un appel aux jeunes pratiquants à persévérer dans le travail. Car le taekwondo, aujourd'hui, plus qu'un sport, est un moyen d'ascension sociale par excellence. Ce geste du champion olympique est également un appel à s'unir autour d'un idéal commun qui est la réussite et la cohésion », a poursuivi le président de la plus grande Ligue de taekwondo du pays qui prône surtout l'union autour du président Bamba Cheick Daniel qui, reste, pour lui, un homme de conviction et un grand bâtisseur.

En attendant de se retrouver avec toutes les composantes de la Ligue de Cocody pour faire le bilan général de leurs activités, dans le courant du mois de juin, le président Soumah appelle à la vigilance et à la sérénité.