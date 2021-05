Tanzanie: Nomination de l'Évêque de Morogoro

Cité Du Vatican — Le Saint-Père François a nommé Évêque du Diocèse de Morogoro (Tanzanie), le P. Lazarus Vitalis Msimbe, S.D.S., jusqu'à présent Administrateur Apostolique sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis du même Diocèse.

S.E. Mgr Lazarus Vitalis Msimbe, S.D.S., est né le 27 décembre 1963 à Morogoro et a été ordonné prêtre le 21 juin 1998. Il a étudié la philosophie au Grand Séminaire Notre-Dame des Anges à Kibosho, diocèse de Moshi (1990-1993) et la théologie au Grand Séminaire Saint-Charles Lwanga à Segerea, archidiocèse métropolitain de Dar es Salaam (1993-1998). Il appartient à la Société du Divin Sauveur (Salvatoriens) et a prononcé ses vœux perpétuels le 8 décembre 1994.

Il a servi dans la paroisse de Lukuledi, diocèse de Tunduru-Masasi (1998) et a été directeur du séminaire et des vocations pour la province des Pères Salvatoriens en Tanzanie (1998-2002). Il a été par la suite Maître des novices salvatoriens à Nakapanya, Tunduru-Masasi (2002-2005) puis Supérieur provincial de l'Institut en Tanzanie (2005-2011). Il a étudié le droit civil et le droit canonique, obtenant son doctorat en Angleterre au Heythrop College de Londres, effectuant également un service pastoral dans certaines paroisses (2012-2016).

Il est retourné en Tanzanie en 2016 comme formateur des séminaristes salvatoriens au Jordan University College de Morogoro, a été économe de la communauté et Vice-Supérieur provincial des Salvatoriens en Tanzanie de 2017 à février 2019 . Le 13 février 2019, il a été nommé Administrateur Apostolique sede plena et le 30 décembre 2020 Administrateur Apostolique sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis du diocèse de Morogoro.