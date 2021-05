Cote d'Ivoire: Daoukro - Le président Bédié apporte sa compassion au roi Kongo Lagou III

Le président du Pdci-Rda, Henri Konan Bédié, informé du deuil qui a frappé la famille du roi de Daoukro Nanan Kongo Lagou III, a décidé de lui apporter son réconfort. Le roi de Daoukro a, en effet, perdu son frère, son épouse et également sa sœur. Ainsi, le président Henri Konan Bédié lui a rendu visite le 28 mai. La rencontre a eu lieu à « la Maison des chefs et rois de Daoukro » sise à l'intérieur de la résidence du roi.

A son arrivée, le président Bédié a été accueilli par des cris de joie des populations réunies dans l'enceinte de ladite résidence. C'est dans la pure tradition baoulé que cette rencontre s'est déroulée. Après les échanges de nouvelles, le président du Conseil régional de l'Iffou, Traoré Adam Kolia, a donné la teneur de cette visite au roi : « C'est une visite importante que le Président Bédié vient rendre, au roi Kongo Lagou III et cela a tout son sens. Le président Bédié reste fortement attaché à nos traditions. C'est un homme du terroir, et depuis un peu plus d'un an, il était absent de Daoukro. Il n'est revenu que tout dernièrement. C'est donc tout à fait normal qu'il rencontre les garants de la tradition avec à leur tête le roi ».

Et de poursuivre : « Pendant son absence, beaucoup d'événements se sont déroulés à Daoukro. On a vu ce qui s'est passé autour de l'élection présidentielle. En plus des décès qu'il y a eu dans le cadre de ladite élection, il y a eu des décès naturels et pour ces décès-là, beaucoup ont concerné le roi. Nanan Kongo Lagou III a perdu son frère, son épouse et également sa sœur ». Avant d'ajouter : « Donc fort de tout cela, le Président est venu saluer le roi, saluer la chefferie traditionnelle, leur apporter son réconfort et leur dire qu'il est de retour, qu'il est auprès d'eux ». Une visite qui a été très appréciée par la cour royale et tous les chefs traditionnels présents.