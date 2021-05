Sénégal: Ziguinchor / Opération de ratissage dans la foret - L'armée pilonne les bases du chef rebelle César Atoute Badiate

Après la zone du Balantacounda où l'Armée a démantelé, en février dernier, les bases rebelles de Sikoune, Badiome, «nettoyant» la zone de tout agissement de bandes armées, l'Armée sénégalaise a déployé ses hommes dans la forêt de Bayotte où des opérations de ratissage et de sécurisation ont démarré hier, dimanche 30 mai 2021. Les positions rebelles satellites de la grande base rebelle de Kassolole dirigée par le chef rebelle César Atoute Badiate sont en proie depuis hier, dimanche, à d'intenses bombardements. Des tirs à l'arme lourde ont en effet réveillé les populations du Sud hier, dimanche.

Dimanche mouvementé dans le Sud du pays. Des tirs à l'arme lourde ont réveillé la plupart des populations de Ziguinchor et environs où ces bombardements ont installé la psychose. Des tirs à l'arme lourde beaucoup plus intenses dans les zones de Bayotte et du Essing, dans l'arrondissement de Niassya. Les zones de Badem, Bagham et les positions rebelles satellites de la base de Kasselole, du chef rebelle César Atoute Badiate, pilonnées par l'Armée sénégalaise qui y a déployé ses hommes depuis hier, dimanche matin. Des bases rebelles bombardées, l'Armée sénégalaise démarre un autre acte de ses opérations de ratissage et de sécurisation dans la partie sud du pays.

C'est hier dimanche, tôt le matin vers 4 heures, que l'Armée a lancé les opérations de ratissage dans la forêt des Bayottes, dans l'arrondissement de Niassya (département de Ziguinchor) ; les militaires sénégalais, appuyés par l'avion de reconnaissance militaire et des drones qui survolent la zone, tentent de démanteler les positions satellite de la grande base rebelle de Kassolole, dirigée par le chef rebelle César Atoute Badiate.

Une offensive de l'Armée qui n'est pas sans résistance des bandes armées qui ripostent. Et des échanges de tirs sont perceptibles partout dans la zone et même jusqu'à Ziguinchor. Même si aucun bilan n'est encore possible, il est à constater l'intensification des tirs dans la matinée du dimanche Une nouvelle offensive qui entre dans le cadre des opérations de sécurisation enclenchées au mois de février dernier dans la zone du Balantacounda (département de Goudomp, région de Sédhiou) où les bases de Sikoune, Badiome... avaient été démantelées par l'Armée.

Cette dernière veut ainsi reproduire, via ses opérations de sécurisation, le même schéma (celui du retour des populations et de reprise des activités économiques dans cette partie de l'arrondissement de Niassya. Cette reprise des hostilités entre l'Armée et les bandes armées réinstalle en tout cas la psychose chez les populations du Sud.

Pour rappel, iI y a quelques années, douze (12) démineurs de l'entreprise de déminage sudafricaine «MECKEM» avaient été enlevés à Kaylou, par les hommes de César Atoute Badiate dans la zone.