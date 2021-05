Congo-Brazzaville: Brazzaville - Les élus locaux sensibilisés à l'importance de la vaccination contre la Covid-19

Les conseillers municipaux et départementaux de la ville de Brazzaville ont été prévenus sur les bienfaits de la vaccination contre la Covid-19 par le docteur Jean Claude Emeka, président de la commission prévention, contrôle des infections, mobilisation sociale et communication sur les risques.

Les élus locaux ont été informés que les vaccins anti-Covid-19 confèrent une protection contre la maladie en déclenchant une réponse immunitaire contre le virus. L'immunité acquise grâce à la vaccination réduit le risque de développer la maladie et ses conséquences.

« Les élus locaux ont le mandat des communautés de Brazzaville. Tout au début de la vaccination, il y a eu engouement, mais après, les communautés se sont entrelacés et ne viennent plus dans les centres de vaccination. Les conseillers municipaux et départementaux doivent intérioriser cela car nous visons l'immunité collective, il faut que nous vaccinions plus de quatre millions des Congolais », a indiqué le Dr Jean Claude Emeka.

L'immunité acquise au terme de la vaccination aide à combattre le virus et peut également protéger les personnes autour de vous, car si vous êtes protégé contre l'infection et la maladie, vous êtes moins susceptible d'infecter les autres. Il est donc important de protéger les personnes à risque de développer une forme sévère de Covid-19, tels que les soignants, les personnes âgées et les personnes atteintes d'autres maladies.

Le travail de communication menée par ladite commission face à la vaccination contre la Covid-19 est élargie à l'endroit des chefs de quartier, religieux, médecins chefs de district de santé, des conseillers municipaux, etc.

« Nous utilisons parfois dans nos quartiers respectifs des mégaphones pour sensibiliser les communautés. Le peu de moyens que nous avons, nous le mettons au bénéfice de tout le monde », a reconnu Pauline Issongo, conseillère municipale.

Signalons que le président de la commission prévention, contrôle des infections, mobilisation sociale et communication a mis en garde les communautés de Brazzaville sur une éventuelle circulation des variants de la Covid-19 et le respect des mesures barrières.