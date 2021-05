Ile Maurice: Environnement et Développement durable - Eve Bazaïba et Maurice Abibu évoquent les priorités de la Tshopo

Le gouverneur par intérim de la Tshopo a affirmé avoir tenu à rencontrer la vice-Première ministre, ministre chargée de l'Environnement et Développement durable, qui est un enfant du terroir et représentante de cette province au sein du gouvernement Sama Lukonde pour la conduite de cette partie de l'ex-province orientale.

La vice-Première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Masudi, et le gouverneur par intérim de la province de la Tshopo, Maurice Abibu Sakatala, ont évoqué des questions relatives à l'Environnement et Développement durable dans cette partie de l'ex-province orientale. C'était à l'occasion d'une audience accordée, le 31 mai, au gouverneur intérimaire de la Tshopo.

Relevant les questions évoquées lors de cette entrevue, le gouverneur par intérim de la Tshopo a indiqué certaines priorités de la province dont la préservation de la forêt, le reboisement et surtout la lutte contre la déforestation, etc. « Parmi les questions évoquées, il y a également les problèmes environnementaux, la Tshopo ayant une grande forêt et une riche diversité. La gestion des aires protégées a également été passée en revue avec la vice-Première ministre », a relevé le gouverneur par intérim Maurice Abibu.

Le gouverneur de la Tshopo a également indiqué avoir tenu à voir la VPM Eve Bazaïba avant son retour de Kisangani pour lui présenter les civilités et la remercier pour le rôle joué dans la résolution des problèmes qui ont secoué, dernièrement, la province de la Tshopo. « La vice-Première ministre Eve Bazaïba, qui est une fille de notre terroir, est notre représentante dans le gouvernement Sama Lukonde. Comme je suis en train de rentrer vers Kisangani, il a fallu que je vienne lui présenter des civilités et obtenir d'elle quelques conseils concernant la gestion de la province de la Tshopo », a-t-il expliqué. Et de noter que sa présence au cabinet de la VPM Bazaïba est également motivée par le besoin d'avoir des conseils pour la gestion de la province sous sa responsabilité.