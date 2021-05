Maroc: Le Maroc fait la distinction entre l'amitié du peuple espagnol et la nuisance de certains milieux politiques (MAE)

Rabat — Le Maroc a toujours fait la distinction entre l'amitié du peuple espagnol et la nuisance de certains milieux politiques et de la société civile qui cherchent à instrumentaliser le Sahara Marocain et à nuire aux intérêts du Royaume, indique lundi le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l'Étranger, dans une déclaration au sujet de la crise maroco-espagnole.

"Dans cette grave crise maroco-espagnole, le Maroc a toujours fait une distinction claire entre, d'un côté, la population espagnole et certains leaders politiques clairvoyants qui tiennent à l'amitié avec le Maroc et au bon voisinage, et de l'autre, certains milieux politiques, gouvernementaux, médiatiques et de la société civile qui cherchent à instrumentaliser le Sahara Marocain et à nuire aux intérêts du Maroc", souligne le ministère, notant que "ceux-là mêmes qui, dans le confort de leurs réflexes dépassés, continuent de voir le Maroc avec des perspectives anachroniques, sans renoncer aux relents d'archaïsme hérités du passé".

"Le Maroc n'a, du reste et de toute évidence, aucun problème avec le peuple espagnol, ses citoyens, ses opérateurs économiques, ses acteurs culturels et ses touristes, qui sont accueillis chaleureusement en amis et en voisins au Maroc", insiste la même source, relevant que "certains citoyens espagnols travaillent même au Palais Royal Marocain bien avant la naissance de Sa Majesté le Roi et de Leurs Altesses Royales, Princes et Princesses".

"C'est dire, en effet, combien le Maroc ne cède rien de la densité et de la solidité des liens humains entre le Maroc et l'Espagne", affirme le ministère, réitérant l'attachement du Royaume à ses liens d'amitié "naturelle et authentique" envers le peuple espagnol.