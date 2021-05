Algérie: Législatives - Relance du secteur touristique, priorité de la liste indépendante "Chabab El-Ghad" de Nâama

Naama — Les candidats aux élections législatives du 12 juin prochain de la liste indépendante "Chabab El-Ghad" de la wilaya de Nâama misent sur le développement du secteur touristique dans la région et la levée des obstacles qui l'entravent, ont-ils indiqué lundi.

Les colistiers de Chabab El-Ghad de la wilaya de Nâama, des cadres universitaires, des jeunes et des membres d'associations, proposent, dans leur programme électoral, des "solutions effectives" pour remédier à "la situation de stagnation" dans laquelle se trouve le secteur local du tourisme, attirer les visiteurs et développer les centres d'hébergement "ce qui permettra de créer de la richesse et de l'emploi", a indiqué le candidat Messaoud Mohamed.

Lors de l'actuelle campagne électorale, les candidats de cette liste entreprennent un travail de proximité, communiquant directement avec les citoyens, notamment ceux des zones touristiques qui se distinguent par leurs trésors et monuments, à l'exemple de Touit, de Meghrar, d'Aïn Sefra et de Kalâa Cheikh Bouâmama.

Ce travail de proximité permet aux candidats de connaître les préoccupations quotidiennes de la population, leur promettant d'œuvrer s'ils accédaient à la députation de travailler pour renforcer l'attractivité de la wilaya sur le plan touristique comme "priorité et valeur ajoutée à l'économie locale", renforcer les moyens de développement et de communication et attirer les touristes.

A ce propos, Khelifi Boudouaia a indiqué que Chabab El-Ghad présente des solutions "concrètes" pour relancer le tourisme dans toutes ses spécialités et segments, et renforcer le marketing du patrimoine local, afin de permettre au secteur de passer outre la période difficile qu'il traverse en raison de la pandémie de la Covid-19.

Le programme électoral de la liste Chabab El-Ghad propose de diversifier l'activité touristique, focalisant sur l'encouragement du tourisme national au niveau des oasis, des sources thermales, des dunes et les zones archéologiques comme les vieux ksours, ont affirmé les candidats de cette liste indépendante.

Il s'agira également, ont-ils souligné, de valoriser les sites de gravures rupestres et le développement du tourisme durable protecteur de l'environnement, ainsi que la préservation du patrimoine et des traditions.