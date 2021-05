Algérie: Le Mouvement El Islah "déterminé à faire partie des bâtisseurs de l'Algérie nouvelle"

Constantine — Le Mouvement El Islah "est déterminé à faire partie des bâtisseurs et des protecteurs de l'Algérie nouvelle", a affirmé lundi depuis Constantine le président de cette formation politique, Filali Ghouini.

S'exprimant au cours d'un meeting animé au centre culturel Benbadis, dans le cadre de la campagne électorale pour les législatives du 12 juin prochain, M. Ghouini a précisé que "le Mouvement El Islah, avec ses cadres, ses jeunes et ses compétences, est décidé à être parmi les bâtisseurs et les défenseurs d'une Algérie nouvelle", appelant les citoyens à "faire montre d'un grand sens de responsabilité et adhérer à ce projet à travers une participation massive aux prochaines élections".

Faisant la promotion des candidats de son parti, "sélectionnés parmi les cadres et les compétences de l'Algérie", M. Ghouini a indiqué qu'ils (ces candidats) "ne font pas de promesses électorales, mais prennent des engagements qu'ils seront capables d'honorer si le peuple venait à les élire".

Affirmant que "le peuple algérien n'a délégué personne pour parler à sa place", Filali Ghouini a appelé les citoyens à "prendre leurs affaires en main et exprimer leur volonté le 12 juin prochain pour barrer la route aux ennemis qui n'hésitent pas à exploiter la moindre brèche pour tenter d'exécuter leurs plans malsains".

Evoquant la nouvelle loi organique relative aux élections qui a "ouvert la voie aux jeunes, aux compétences et à l'élite pour participer à l'édification de l'Algérie", M. Ghouini a plaidé en faveur d'un "changement souple préservant et valorisant les acquis et les réalisations" du pays.

Saluant la "cohésion entre l'Armée nationale populaire et le peuple au service de l'Algérie", le président du Mouvement El Islah a indiqué que sa formation politique comptait participer à l'édification de l'Etat à travers un programme prometteur basé sur le "décollage économique" à travers, entre autres, une autosuffisance alimentaire à concrétiser dans le cadre d'une stratégie agricole favorisant l'accompagnement des agriculteurs, le développement des exploitations agricoles dans le Sud notamment et l'encouragement de l'investissement.