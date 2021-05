Sénégal: Nianing / Explication publique sur l'affaire du projet des 18 hectares - Interdits de réunion publique, Y'En A Marre et Frapp se rabattent à Mbour

L'interdiction de la tenue d'une réunion publique dans la localité de Nianing (commune de Malicounda) par le préfet du département de Mbour n'a pas désarmé les membres de Jogg Jotna résolus à faire une séance d'audition et d'explication sur l'affaire du projet des 18 hectares (voir édition du 29 mai 2021) avec les habitants du village.

Après une première tentative infructueuse soldée par des faits de violence physique et morale, les acteurs de Jogg Jotna à Nianing ont voulu le remettre hier, dimanche, avec le concours de Guy Marius Sagna et compagnie. L'autorité préfectorale a pris des dispositions sécuritaires particulières. Un déploiement de 120 gendarmes à bord de 16 véhicules a fini de dissuader les organisateurs devant Guy Marius Sagna et ses accompagnants. En effet, la réunion publique sur l'affaire des 18 hectares allait connaître un circuit nomade extraordinaire pour sa tenue.

Si les membres et responsables de "Y'en a marre ", Jogg Jotna et Frapp sous la houlette de Guy Marius Sagna, Kilifeu et Assane Diouf ont tenu à rencontrer la presse à l'école David Bilât et ce fut sans compter avec la vigilance des autorités de cet établissement qui leur ont demandé de quitter les lieux. Refugiés dans le quartier 11 Novembre, le point focal de "Y'en a marre " parvient à leur trouver un cadre d'expression et de la tenue d'un point de presse.

Leur principale cible a été le maire de Malicounda, Maguette Sène, objet d'une plainte avec 18 autres personnes. Il lui reproche d'être un empêcheur de tourner en rond et au centre de tous leurs maux traduits par des faits dénommés : attentats à la liberté commis par un officier public, association de malfaiteurs, coups et blessures volontaires, violences et voies de fait, mise en danger de la vie d'autrui, atteinte à la liberté d'expression et celle d'aller et de venir.