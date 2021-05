Sénégal: Edouard Mendy a encore une marge de progression (spécialiste)

Saly-Portudal (Mbour) — Khadim Faye, ancien portier international et préparateur de gardiens de but au Sénégal, au Portugal (Boavista) et en Arabie Saoudite (Al Shabab Riyad), salue la victoire de Chelsea et de son gardien sénégalais, Edouard Mendy en Ligue des champions.

Il estime que ce succès survient à un moment où le portier titulaire des Lions donne l'air d'avoir encore "une marge de progression".

"Ce succès arrive à un moment où au sujet d'Edouard Mendy, il y a comme une impression qu'il peut encore progresser dans la maîtrise de son sujet avec le jeu aux pieds et sa liaison avec sa défense", a expliqué à l'APS, l'ancien gardien de but du Sénégal et du Jaraaf, qui a joué pendant plusieurs années au Portugal.

Mendy a pourtant déjà réussi des performances de très haut niveau, a souligné le préparateur des gardiens de but qui officie présentement à Génération Foot (élite sénégalaise).

"Mieux, c'est un exemple de résilience qui, en venant à Chelsea, prenait un risque sérieux", a rappelé l'ancien portier et doublure de Cheikh Seck à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) jouée au Sénégal en 1992.

"Par son sérieux, son talent, il a plané sur la concurrence et a largement contribué à la bonne fin de saison de son club en Premier League et à la victoire en Champions League", a commenté l'ancien portier international.

Il assure qu'Edouard Mendy a les moyens de s'améliorer encore dans le jeu aux pieds.

"Il est perfectible dans son jeu aux pieds et il doit encore peser dans la gestion de sa défense, il doit devenir le véritable patron", a dit Khadim Faye, qui avait quitté le Jaraaf au début des années 1990 pour le Portugal.

Selon lui, si Khadim Faye arrive "à mieux parler l'anglais, il pendrait plus d'assurance à ce niveau comme l'a fait en une saison à Rennes".

"En tout cas, tous les portiers africains doivent une fière chandelle à Edouard (Mendy) qui vient de démontrer qu'on peut s'imposer chez les plus grands", a-t-il insisté.