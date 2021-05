Sénégal: Sédhiou / Inauguration prochaine de l'Eps 2 - Des engagements réalisés mais peut mieux faire !

Le président de la République Macky Sall est attendu dans la capitale du Pakao pour les besoins de l'inauguration du nouvel hôpital régional de Sédhiou. Des sources non confirmées annoncent le report de la date initiale fixée en début de ce mois de juin dans le but de le faire en même temps que l'inauguration du pont de Marsassoum. A Sédhiou, des engagements pris par le gouvernement du Sénégal sont respectés pour la plupart mais nombreux sont encore des chantiers qui sont en souffrance. Une deuxième phase de Promo-ville est souhaitée pour étendre la voirie communale.

Le chef de l'Etat Macky Sall est attendu dans la région de Sédhiou dans la première quinzaine du mois de juin. Aucune date précise n'est jusque-là indiquée mais une source informelle annonce le 6 juin prochain, une autre rapporte qu'en raison des travaux de construction en cours du pont de Marsassoum, cette visite serait reportée à une date ultérieure en vue de cumuler les différentes cérémonies d'inauguration. Il s'agira donc du nouvel établissement public de santé de niveau 2 de Sédhiou dont l'ouverture administrative a été faite ce mois de mai.

Ce centre hospitalier régional porte le nom de feu professeur Amadou Tidiane Bâ, ancien ministre et maire de Sédhiou. Il occupe 6 hectares dont 4,1 bâtis et a coûté 20 milliards de francs CFA avec une capacité d'accueil de 150 lits et de 19 spécialités médicales, renseigne Dr Ousmane Seck Dam, le directeur de cet hôpital.

Toutefois, les médecins disponibles n'étaient qu'au nombre de 9 à la date de l'ouverture administrative alors que le besoin est estimé à 24 médecins. La directrice générale des établissements de santé Dr Fatou M'baye Sylla venue présider cette cérémonie, a rassuré des bonnes dispositions du chef de l'Etat Macky Sall à pourvoir l'établissement en personnel suffisant. L'autre ouvrage à inaugurer est le pont de Marsassoum dont la fin des travaux est annoncée pour la deuxième décade du mois de novembre prochain.

Les chantiers déjà achevés sont entre autres la voirie communale de Sédhiou et de Marsassoum en version bitume et pavé, l'éclairage public avec une dominance à énergie solaire. Mais bien d'autres chantiers sont à l'arrêt depuis très longtemps notamment l'inspection d'académie de Sédhiou, le stade municipal et régional, le centre multi média près du camp militaire. Il y a aussi beaucoup de services administratifs qui sont abrités dans des bâtiments conventionnés parmi lesquels on peut citer la gouvernance, l'inspection d'académie, l'inspection régionale du travail, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).

Par ailleurs, l'espoir d'une deuxième phase de Promo-ville est caressé par l'immense majorité des populations de Sédhiou dans le but d'étendre la voirie communale dans les quartiers de la ville chef-lieu de région ainsi que dans le reste des chefs-lieux de département.