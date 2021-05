Burkina Faso: Religion et vie en société - Le Grand chancelier de l'Institut pontifical Jean Paul II, Mgr Vincent Paglia, prône la communication et la convivialité

Le prélat a abordé trois sujets principaux avec le chef de l'Etat. Il s'agit d'abord du Dialogue entre les religions et de la convivialité entre les peuples. « Il y a des différences entre nous, mais elles doivent être une richesse et non une occasion de conflit », a déclaré Mgr Vincent Paglia.

Le président de l'Académie pontificale pour la vie et Roch Marc Christian Kaboré ont ensuite discuté de l'éducation et de la culture. Selon Mgr Vincent Paglia, la culture et l'éducation doivent « aider tout le monde à comprendre la situation dans laquelle nous vivons et chacun de nous doit être un ouvrier pour bâtir le bien commun ».

Enfin, Mgr Vincent Paglia a exposé au chef de l'Etat, l'engagement du Pape François à promouvoir la fraternité entre les peuples. Dans ce sens, il a indiqué que les catholiques doivent être au service de la convivialité.

Direction de la communication de la présidence du Faso