Afrique: Patrice Motsepe, président de la CAF - « Le Sénégal a le talent pour remporter une coupe du monde »

Le président de la CAF, Patrice Motsepe indique que l'un des objectifs majeurs de sa gouvernance sera de permettre à tous les pays africains de construire des infrastructures durables afin d'accueillir des compétitions de haut niveau. Le nouveau patron du football africain, qui a fait face à la presse, en prélude de la finale de la CAN de football, est convaincu que le Sénégal a le talent pour bien représenter l'Afrique et de remporter une Coupe du monde.

Patrice Mosetpe a déclaré que l'un des objectifs de sa gouvernance est tourné vers les infrastructures pour l'organisation des compétitions de haut niveau en Afrique. "L'un des objectifs majeurs de ma gouvernance c'est de donner la possibilité à tous les pays africains de construire des infrastructures de qualité afin d'accueillir des compétitions de haut niveau y compris la Coupe d'Afrique, la Coupe du monde des clubs déjà organisée au Maroc. Nous pouvons organiser la Coupe du monde", a t- il souligné en prélude de la finale de la CAN de Beach Soccer remportée par le Sénégal mais aussi de l'audience qu'il a eue avec le président Macky Sall. "Macky Sll nous rend fier. Il représente cette nouvelle génération de leader africain et dans l'échiquier mondial. Il est important de discuter pour être plus fort. Cette unité est importante dans le football", a t-il témoigné. Le président de la CAF pense également que le Sénégal a le talent pour remporter la Coupe du monde.

"Ce pays a le talent pour représenter l'Afrique et lui permettre de remporter un jour la Coupe du monde", soutient-il ajoutant avoir confiance du devenir du football africain. "Partout où je me suis rendu dans le monde j'ai trouvé de jeunes talents sénégalais, nigérians qui m'ont permis d'avoir confiance. Ce sont des jeunes qui ont de l'imagination et qui veulent faire avancer le continent. Sadio Mané inspire des milliers de jeunes africains. Je n'ai aucun doute sur notre capacité, nous Africains, d'organiser des compétitions de qualité et à avoir de gros succès. Nous avons le talent, la compétence et l'envie".

Le patron du football africain ne manque pas de convoquer le parcours de la génération de 2002. "Elle nous a tous rendu fier en faisant un excellent parcours lors de cette Coupe du monde. Ils ont montré, à travers leur talent, que l'Afrique avait les capacités. Mais, il ne représentait pas seulement l'équipe du Sénégal, mais aussi le Kenya, le Nigéria, l'Afrique du Sud. La génération 2002 du Sénégal l'a dignement fait et ce talent il existe dans le continent", a-t-il confié Le président de la CAF a par ailleurs annoncé le lancement du championnat inter scolaire africain qui sera organisé en collaboration avec la Fifa.