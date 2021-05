Sénégal: Tournée économique de Macky Sall / L'étape de Kaffrine - Macky ouvre une nouvelle page d'opportunités aux jeunes

Le Président de la République a procédé samedi, à Kaffrine, au lancement officiel des activités opératoires du centre de santé "Thierno Brahim Ndao" de Kaffrine. Par la même occasion, le chef de l'Etat a inauguré nuitamment la nouvelle route bitumée séparant Kaffrine à la commune de Nganda et longue de 35 Kms. Un exercice auquel le président Macky Sall s'est livré pour annoncer les nouveaux projets et programmes prévus dans la région de Kaffrine de manière générale et des jeunes en particulier.

Ainsi sentant que des efforts considérables ont déjà été consentis pour la soutenance des nombreux projets de la région de Kaffrine en quête d'une situation sociale favorable, Macky Sall a alors compris qu'il faut en faire plus pour rendre sa politique de jeunesse plus incisive et ouvrir de nouvelles opportunités à cette fraction de la population quasi vulnérable.

Ainsi avoir rappelé son engagement de dégager une enveloppe de 450 milliards sur les années 2021, 2022 et 2023, pour soutenir la politique d'emploi et d'employabilité des jeunes en général, le président de la République a porté à l'attention du public qui était venu nombreux pour l'accueillir que 150 milliards de ce budget seront investis en faveur du recrutement de 65.000 emplois dont 1020 salariés et 552 autres modèles de formation professionnelle et formation des apprentis pour la région de Kaffrine. À cela s'ajouteront les 3 milliards 900 millions qui seront investis par la Direction de l'Emploi rapide (Der) pour des financements directs en faveur des jeunes et ressortissants de Kaffrine. Au-delà de ce paquet d'avantages, le chef de l'Etat va encore octroyer une ligne de crédit de 2 milliards 800 millions de Francs pour une population de 2530 bénéficiaires de Kaffrine et 540 autres millions en guise de crédits scolaires pour les tailleurs de Kaffrine pour le perfectionnement de leurs métiers.

Par contre, par la voix du président Macky Sall, le domaine agricole communautaire (Dac) de Boulel sera réalisé pour une enveloppe de 14 milliards 300 millions dans le cadre du programme islamique pour le développement dont l'ambition consiste à absorber 10.000 emplois directs. Déjà, des instructions ont été données au Ministre de la Jeunesse Néné Fatoumata Tall pour lancer les appels d'offres et toutes autres prédispositions requises.

Pour le président Macky Sall toutes les interventions restantes de ses engagements par rapport aux quatre départements qui peuplent aujourd'hui la région de Kaffrine se feront de manière accélérée car, dit-il, "ce qui m'a toujours préoccupé dans ma mission, c'est de porter le peuple en avant. Je ne promets jamais une chose que je ne ferai pas. Je sais là où j'ai pris ce pays et là où je compte l'amener". Et aux populations " Soyez en conscientes. Ici dans le "Ndoucoumane", les paysans ne me diront jamais que j'ai gâté l'agriculture. Aujourd'hui, personne n'a entendu parler de bons impayés. Mais plutôt le système " Teg Tegui", déclare le président Sall. " Parce que simplement, le producteur n'a plus besoin de déplacer sa production. Il est trouvé au bord de son champ et voit ses graines achetées. Même la Sonacos est obligée de rompre avec cet ancien système pour venir vers le paysan".

ELECTIONS LOCALES DE 2022 : Macky demande à ses partisans de rafler toutes les institutions de leurs terroirs

Abandonnant cependant son manteau de Chef d'Etat pour ensuite enfiler celui de président de la coalition "Benno Bokk Yakaar", le président Macky Sall qui se trouvait en face d'une forte liesse populaire composée de la plupart de ses partisans politiques, a exhorté ces derniers à s'emparer de toutes les institutions locales en jeu dans leurs terroirs respectifs. Et ceci pour ce qui va des prochaines élections locales de 2022. "

A Kaffrine, avant notre visite de cette journée, vous avez toujours obtenu 100 des voix. Et je sais que vous allez prochainement enregistrer un score de 100 , un taux de 100 sur l'ensemble des collectivités de la région". Mais quelle que soit la nature des ambitions politiques des uns et des autres, le Président Macky Sall exhorte les militants de sa coalition à disqualifier toute forme de querelle, guerre de positionnement ou autre intérêt personnel pour aller vers l'essentiel. Dans le cadre de ces mêmes instructions, il a demandé à ses collaborateurs d'avoir les mêmes visions, la même volonté. Car toute personne ayant l'intention et la volonté de le soutenir doit en évidence avoir ce même principe d'unité et éviter de verser dans la diversion. « Cela n'a aucune importance, ni pour la coalition que je dirige encore moins pour notre pays. Ce qui constitue par ailleurs un intérêt pour notre patrie à nous tous est de toujours m'écouter en tant que personne que vous avez vous-mêmes choisie. Et je ferai tout ce que j'aurais à faire. Mais vous devez aussi éviter les manœuvres de certains acteurs mal intentionnés. Certains n'ont aucun objectif, aucune ambition dans ces élections. Ce sont souvent des personnes qui se faufilent nuitamment entre les concessions de nos responsables pour travailler la conscience de certains leur signifiant souvent que la formation politique à laquelle ils appartiennent ne les respecte plus. Et par conséquent, ils vont leur offrir un récépissé leur permettant de poser leurs candidatures etc.».

Et Macky Sall de poursuivre : « Ces récépissés-là, il faut les garder et surtout reconnaître que ces responsables-là ont déjà choisi le camp Benno Bokk Yakaar". Pour lui, il fallait le dire car si « dans le pays, on écoute les radios, les réseaux sociaux on peut croire que le pays est en flammes, alors que rien n'y est vrai. A part qu'ils soient des non-sens. Dans ce pays, c'est seul le peuple qui compte. Il faut le soutenir en permanence. Former les jeunes dans les universités, soutenir les populations dans l'agriculture et sur l'ensemble des corps de métier. Ce qui aujourd'hui constitue mon unique préoccupation et ma conviction personnelle pour le Sénégal.

PROJETS ET PROGRAMMES DU DERNIER CONSEIL DES MINISTRES DÉLOCALISÉ : Le chef de l'Etat annonce un taux de réalisation de 63%

Le Président Macky Sall qui procédait au tirage du bilan partiel des réalisations multiformes prévues dans la région de Kaffrine à l'issue du dernier Conseil des ministres délocalisé de 2015, a annoncé un taux de 63 %. « À l'époque, précise le président Macky Sall, l'Etat avait pris l'engagement d'investir une enveloppe de 235 milliards 643 millions pour la mise en œuvre de 30 projets et programmes d'investissement phares dans la région de Kaffrine. Aujourd'hui, un montant de 145 milliards 279 millions 459 mille frs a été investi. Entre 2017 et 2020, soit une durée de trois (3) ans, l'exécution financière dans la région de Kaffrine est arrêtée à 136 milliards de frs. Dans le secteur primaire, 8 milliards 802 millions ont été investis en marge des 25 milliards de ressources extérieures, attribuées à l'agriculture et la pêche, et principalement les secteurs de l'agriculture et l'élevage qui ont concentré plus de 30 milliards ». Dans le secteur quaternaire, une enveloppe de plus de 33 milliards tirés de ressources propres internes, renseigne le Président de la République, a aussi été dégagée pour un total de 66 milliards. Ces investissements, comme indiqués, peuvent être retrouvés dans le nouveau hôpital de Kaffrine, sur la route Kaffrine/ Nganda, le Programme d'urgence pour le développement communautaire (Pudc), le programme d'urgence pour la modernisation des Axés frontaliers (Puma) et l'ensemble des autres projets dissimulés à travers les autres circonscriptions de la région. Parlant cependant du pôle emploi des jeunes dont il devait passer au lancement hier, dimanche 30 Mai, le Président Macky Sall estime avoir le devoir et l'engagement de faire plus pour davantage corser sa politique d'emploi et d'employabilité des jeunes.

CENTRE DE SANTÉ "THIERNO BIRAHIM NDAO" une structure de haute gamme ouverte à toute la sous-région

Si d'un constat général, le nouveau centre de santé "Thierno Birahim NDao" ne dispose pas encore d'un personnel médical suffisant taillé à sa mesure, et que du côté des décideurs des engagements convaincants ont été pris pour combler ce gab, cette structure sanitaire fait partie de la nouvelle génération d'hôpitaux capables de rehausser le système de prise en charge médicale dans notre pays. Bâti sur une superficielle de 15.000 m2, cet imposant édifice est d'une capacité d'accueil de 150 lits et est échelonné au niveau 2 selon les indices sanitaires. Il a été réalisé pour un coût d'investissement de 20 Milliards de Frs et sa réalisation obéit au programme national de réalisation clé en mains de quatre (4) hôpitaux dans les villes de Touba, Kaffrine, Kédougou et Sédhiou. Ceci pour un coût global d'investissement de 95 Milliards. Ses pavillons flambant-neufs cachent chacun toute une gamme de matériel de dernier cri destinée à une vingtaine de services spécialisés. Il s'agit en effet d'un équipement apte à assurer un accès direct à des soins de qualité aux populations sénégalaises de manière générale et même celles des pays limitrophes. Dans ses espaces de soins, l'hôpital dispose de quatre (4) blocs opératoires avec un matériel à la pointe de la nouvelle technologie et d'un paquet de 19 autres services en médecine interne, Pédiatre, Dermatologie, Cardiologie, consultations Externes, Accueil des urgences (Sauf) Réanimation, Chirurgie Générale, Orthopédie, Gynéco-Obstétrique, ORL, Buccodentaire, Ophtalmologie, Kinésithérapie, Imagerie Medicale etc...

En matière de sécurité, outre l'installation d'un groupe électrogène d'une capacité de1000 KVA, pour une autonome permanente en énergie, un système de sonorisation central sélectif a aussi été mis sur pied en faveur d'une communication vers tout endroit de la bâtisse. Mais c'est aussi un édifice qui est muni d'un logiciel PAX et serveurs permettant l'informatisation de toutes les données accueillies et d'un système de monitoring centralisé des installations techniques. En cas d'incendie, l'utilisation des transformateurs secs permettra leur réaction pour réduire voire éliminer tout danger émergent. Ainsi au-delà du ré seau électrique centralisé pour une alimentation générale continue et la protection des équipements sensibles tels que les appareils informatiques et biomédicaux, un système de sécurité comportant des dispositifs d'évacuation, de diffusion d'alarme et déverrouillage automatique des issues secours a pour autant été élaboré au même titre que la réalisation d'un second réseau informatique en libres optique.

THIERNO BIRAHIM NDAO, PARRAIN DU CENTRE HOSPITALIER : un exemple de la vie politique au cursus exemplaire

Thierno Birahim Ndao, le parrain du nouveau Centre hospitalier de Kaffrine dont ce grand centre de soins porte d'ailleurs le nom, est un homme aimé par toutes les populations de la région de Kaffrine. Mais aussi de tous les Sénégalais résidant ou expatriés qui ont eu la chance de le connaître durant sa vie. Pour beaucoup de citoyens, l'hommage que le président Macky Sall lui a rendu à titre posthume reflète sans détour aucun son intelligence et les multiples efforts concédés aux services de l'Etat. En effet, né en 1924 dans le village de Ngathie, Thierno Birahim Ndao a fait ses études primaires dans son terroir avant d'intégrer l'Ecole William Ponty et l'Ecole nationale d'administration (Ena). Diplômé de la Faculté de droit de Paris, l'institution de criminologie de ladite faculté et l'école polytechnique de Notariat et de procédure pratique en France, ce magistrat de formation et administrateur civil est aussi doté d'une sagesse politique inouïe. Pendant toutes les 15 années passées à la municipalité de Kaffrine, cet homme de vertu a toujours été distingué par le soutien permanent qu'il avait en direction des populations qu'il administrait. Même en politique, ce respect à la dignité humaine l'a toujours plébiscité. Au-delà de sa participation active au développement du mouvement municipal africain francophone, ce paquet de comportements humains explique en partie ce long séjour à l'institution municipale de Kaffrine. Avec Thierno Brahim Ndao, jamais d'animosité entre hommes politiques, même avec les personnes qui ne partageaient pas les mêmes idéologies politiques. Pour lui administrer rimait avec les mêmes principes familiaux et beaucoup l'admiraient pour cette générosité hors normes. Partout où il est passé, à Dakar, Kaffrine et autres régions, son bureau a toujours été un lieu de ralliement pour les démunis qui s'y tendaient régulièrement pour soulager leurs propres souffrances.

« STOPPÉ » PAR DES BRASSARDS ROUGES À KOUMPENTOUM : Macky Sall promet une solution aux difficultés d'accès à l'eau des populations

Le Chef de l'État Macky Sall, dans le cadre de la tournée économique qu'il effectue dans le Centre et le Sud-Ouest du pays, s'est arrêté à Koumpentoum. Un arrêt improvisé si l'on sait que cette localité située sur la route de Gounass n'était pas prévue dans l'itinéraire, mais plutôt parce que les populations avaient arboré des brassards rouges pour fustiger le manque d'eau potable dans la localité. Le leader de BBY a pris le temps de les écouter et de donner son approbation quant au bien-fondé de leur requête. « Je n'ai jamais été au courant d'un quelconque problème d'eau à Koumpentoum. Quand j'ai demandé qu'on construise un second forage je croyais que le problème était définitivement réglé » leur a dit Macky Sall visiblement très en colère. Il a promis expressément de trouver une solution à ce problème. Le Chef de l'État a ainsi demandé que d'ici le début de la semaine prochaine des équipes du ministère chargé de l'- hydraulique descendront sur le terrain pour identifier les blocages et apporter une solution à ce problème.

ROUTE KAFFRINE/NGANDA : Un moyen sûr de renforcement des liens commerciaux entre Kaffrine et sa partie sud

La décision du président Macky Sall d'ouvrir officiellement les services de la route Kaffrine/Nganda est une aubaine pour les populations des villes et villages installés sur la partie Sud de Kaffrine. Pendant de nombreuses décennies, cette vieille doléance a toujours été brandie sans succès aucun. Quoique que cette route ait toujours été l'ultime issue des populations en majorité des paysans et éleveurs ayant toujours peiné pour convoyer leurs productions vers les grands marchés et centres commerciaux pour y écouler leurs produits. Pendant les moments de "traite" (opérations commerciales), beaucoup perdaient une partie de leurs spéculations à cause de l'impraticabilité des routes que de nombreux camionneurs refusaient d'emprunter en ces moments post-hivernaux. Ainsi accueillie comme corridor à la Transgambienne, la route peut aussi servir de relais aux autres tronçons reliant Kaffrine a Ziguinchor sans passer par la Gambie. Pour certains transporteurs, son rallongement prochain pourrait découler sur une trajectoire qui épargnera aux professionnels du transport toute forme de tracasseries et autres lenteurs rencontrées dans leurs déplacements