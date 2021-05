Ile Maurice: Coup d'envoi des opérations d'AFRINEX, filiale de la Bombay Stock Echange

communiqué de presse

AFRINEX représente une nouvelle plateforme qui permettra à Maurice de développer davantage le secteur des services financiers. L'épouse du Premier ministre, Mme Kobita Jugnauth, et la Haut-Commissaire de l'Inde à Maurice, Mme Nandini Singla, ont procédé aujourd'hui au mock launch de cette filiale de la Bombay Stock Exchange, à Ebène. Le ministre des Services financiers et de la Bonne Gouvernance, M. Mahen Kumar Seeruttun et d'autres personnalités étaient présents.

Dans une déclaration, Mme Kobita Jugnauth a souligné que c'est un privilège d'avoir participer au coup d'envoi des opérations d'AFRINEX, tout en soulignant que ceci démontre un autre exemple de la collaboration entre Maurice et l'Inde.

Elle a rappelé qu'en 2019, lors de la mission du Premier ministre en Inde, des discussions ont été initiées pour développer davantage le marché des capitaux à Maurice avec la mise en place d'AFRINEX dans le pays. C'est avec patience et persévérance qu'aujourd'hui la collaboration a porté ses fruits, a-t-elle ajouté.

Pour sa part, la Haut-Commissaire indienne a fait ressortir que ce partenariat témoigne de la relation privilégiée entre l'Inde et Maurice. Selon elle, notre pays est idéalement placé pour devenir un centre financier régional.

Quant au ministre Seeruttun, il a indiqué qu'AFRINEX est un partenariat public-privé mis en place avec l'expertise et les compétences de la Bombay Stock Exchange. Cette plateforme, a-t-il ajouté, offrira plus de visibilité à Maurice sur le plan international et contribuera à redynamiser le secteur face à la pandémie de la COVID-19.

La Chief Executive Officer Mme Krishna Gangopadhyay, a exprimé le souhait que cette plateforme panafricaine puisse offrir des services boursiers à un plus grand nombre d'investisseurs.