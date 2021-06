Algérie: Pêche - Organisation d'une journée d'information sur la conservation des tortues marines

Alger — Le ministère de l'Environnement a organisé lundi une journée d'information et de sensibilisation sur la conservation des tortues marines en Algérie au profit des pêcheurs, des usagers de la mer et de la société civile de la wilaya de Tizi Ouzou, a indiqué un communiqué du ministère.

Organisée dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d'action national pour la conservation des tortues marines en Algérie, l'évènement qui a eu lieu au niveau de la commune d'Azzeffoun (Tizi-Ouzou), a été organisé par le ministère à travers l'antenne du Commissariat national du littoral de Tizi-Ouzou, a ajouté la même source.

Cette journée a été organisée au profit des pêcheurs, des usagers de la mer et de la société civile de la wilaya de Tizi Ouzou, ainsi qu'aux acteurs locaux de la conservation et de la gestion de l'espace littoral (collectivités locales, pêche et ressources halieutiques, les scientifiques, les services de sûreté et de sécurités (Police, Gendarmerie Nationale, Garde-côtes, Protection Civile) et les médias locaux et nationaux.

Cette journée d'information et de sensibilisation vise à appuyer la mise en œuvre du Plan d'actions national de la conservation des tortues marines en Algérie, ainsi que le renforcement de la plateforme collaborative multisectorielle que le ministère de l'Environnement met en œuvre pour la prise en charge des diverses problématiques qui menacent les tortues marines le long de la côte algérienne (destruction des habitats terrestres et marins, interaction avec la pêche et les diverses pollutions).