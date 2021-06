Algérie: Législatives - "Préserver l'unité de l'Algérie, visée par plusieurs parties"

Souk Ahras — Le secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN) Abou El-Fadl Baâdji a appelé lundi depuis Souk Ahras, à "préserver l'unité de l'Algérie, visée par plusieurs parties".

"Il est aujourd'hui impératif, alors que nous vivons à l'ère de l'Algérie nouvelle, de préserver l'unité du pays, souverain dans ses décisions et pionnier dans de nombreux domaines", a indiqué M. Baâdji lors d'un meeting animé à la salle Miloud-Tahri, au chef-lieu, dans le cadre de la campagne électorale en prévision des législatives du 12 juin prochain.

Et d'ajouter: "L'Algérie est souveraine dans sa politique et ses décisions concernant les affaires intérieures et extérieures", considérant le FLN comme "un leader national qui oeuvre à préserver son leadership grâce à l'engagement de ses militants et dirigeants".

M.Baâdji a, dans ce contexte, mis en avant la volonté du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, d'oeuvrer à opérer "un changement positif dans le pays", et relevé le rôle de l'Armée nationale populaire et des services de sécurité dans la "préservation de la stabilité et la sécurité du pays".

M.Baâdji a ajouté que "le programme de son parti est réaliste et ambitieux et comprend des axes majeurs visant à consacrer l'Etat de droit, préserver l'unité nationale et les constantes de la Nation".

Au terme de son discours électoral, le SG du FLN a appelé les militants et sympathisants de sa formation politique à se rendre en "force" aux urnes le 12 juin prochain et contribuer à la réussite de ce rendez-vous électoral "important", les exhortant à assumer leurs responsabilités et contrôler l'opération de vote pour en assurer "la transparence et la crédibilité".