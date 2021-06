Algérie: Foot/Violence - La FAF appelle à "plus de fermeté" dans l'organisation des rencontres

Alger — Le Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football (FAF), réuni lundi à Alger, a appelé à "plus de fermeté" dans l'organisation et la gestion des matchs, tout en dénonçant "la violence dans les stades et la recrudescence des actes liés à ce fléau lors de plusieurs rencontres, notamment dans les championnats amateurs".

"Devant ce phénomène récurrent, et en prévision de la fin de l'actuelle saison 2020-2021, le Bureau Fédéral a appelé les différents acteurs du football à davantage de fermeté dans l'organisation et la gestion des rencontres, notamment le respect du nombre de personnes autorisées à pénétrer au niveau des stades", a indiqué la FAF dans un communiqué publié sur son site officiel.

Plusieurs matchs ont été émaillés d'incidents, notamment en Ligue 2 amateur, dont le dernier en date a mis aux prises le MCB Oued Sly et la JSM Tiaret (2-1), le 23 mai à Chlef, pour le compte de la 17e journée de championnat (Gr. Ouest).

Enfin, le Bureau fédéral de la FAF a exhorté les différents acteurs de football "à renforcer le travail et la coordination avec les services de sécurité (DGSN, Gendarmerie Nationale) et les officiers de sécurité des clubs pour une intervention diligente et efficiente sur le terrain", tout en poursuivant "le travail de sensibilisation contre la violence pour la promotion du fair-play, en utilisant tous les moyens dont disposent les acteurs du football et leurs partenaires ainsi que tous les supports médiatiques", conclut le communiqué.