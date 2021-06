Congo-Kinshasa: Conseil de sécurité - La RDC veut siéger comme membre non permanent

C'est devant un parterre d'ambassadeurs, chefs de missions diplomatiques accrédités en RDC et des représentants d'organismes internationaux que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a officiellement présenté et défendu la candidature de la RDC. C'était le 29 mai à la salle des congrès du Palais de la nation.

Dans un discours convaincant et détaillé, le chef de l'Etat a, en liminaire, rappellé aux représentants de la communauté internationale la catastrophe naturelle du volcan de Nyirangongo réveillé de son sommeil dix-neuf ans après et l'immensité des dégâts causés. Le chef de l'Etat a présenté les condoléances aux familles touchées et exprimé la compassion et la solidarité de tout le peuple congolais avant de saluer l'hospitalité de plusieurs familles venues au secours des sinistrés. Il a, par cette même occasion, présenté sa gratitude envers les pays frères qui ont accueilli plusieurs compatriotes sans abri, sans oublier les organisations humanitaires.

Avant d'exposer la candidature de la République démocratique du Congo (RDC) au Conseil de sécurité comme membre non permanent, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a commencé par rappeler aux diplomates le rôle joué actuellement par son pays au niveau continental par sa présidence à l'Union africaine (UA). "Cela fait trois mois que la RDC assume avec éclat la présidence de l'UA. Nous faisons de notre mieux pour assumer notre leadership en ces temps difficiles mais aussi porteur d'espoir pour l'Afrique et le monde. Nous travaillons d'arrache-pied pour résoudre les problèmes actuels mais aussi pour faire avancer l'agenda africain ", a-t-il dit. La RDC a, par ailleurs, fait remarquer le président Tshisekedi, est pour la troisième fois de son histoire et ce, depuis 2019, candidate à un siège au Conseil de sécurité. Le pays a, en effet, déjà siégé comme membre non permanent (1982-1983, 1990-1991).

Le chef de l'Etat, dans son argumentaire, a donné les raisons évidentes qui justifient, sans fausse modestie, le soutien à apporter à la candidature de la RDC. " Étant conscient du rôle geostrategique important qu'elle joue pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale, c'est avec humilité et détermination que la RDC rappelle au monde qu'elle se situe au cœur de l'Afrique centrale et à la jonction de quatre Afrique, du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest ", a-t-il renchéri. Tous les piliers sur lesquels repose la candidature de la RDC ont été présentés par le président Félix Tshisekedi, après un bref historique de l'adhésion de la RDC à l'ONU et son rôle dans le maintien de la paix.

La RDC, a-t-il dit, va s'atteler entre autres au cours de son mandat à construire des ponts pour la paix et la sécurité, lutter contre le terrorisme, soutenir le programme environnemental mondial et les efforts mondiaux sur le changement climatique, protéger la flore sauvage et la faune, promouvoir également la justice, les droits de l'Homme et la démocratie. Fort de cette expérience, le chef de l'Etat a réaffirmé la candidature de la RDC pour un siège non permanent au Conseil de sécurité pour la période 2022-2023. Cette opération de charme menée par le président Tshisekedi constitue ni plus, ni moins, un appel au soutien. "J'en appelle donc à une mobilisation générale de tous les pays amis de la RDC pour la réalisation de cette vision au sein du Conseil de sécurité des Nations unies. Aussi, je réitère mon intention de réaliser un mandat fructueux au Conseil de sécurité avec l'appui, l'accompagnement et la coopération de tous les pays ici représentés. Je tiens à vous remercier pour votre soutien à notre candidature ", a-t-il conclu.