Congo-Kinshasa: Covid-19 - Kinshasa a rapporté soixante-dix cas confirmés

La RDC a enregistré, le 30 mai, quatre-vingt-quatorze nouveaux cas de contamination par le coronavirus dont soixante-dix à Kinshasa, seize au Nord-Kivu et huit au Sud-Kivu.

Les tests ont été réalisés sur les deux cent cinquante-trois échantillons reçus pour l'analyse biologique à l'INRB. Depuis le 20 mars 2020, le cumul de cas positifs au nouveau coronavirus est de trente et un mille six cent cinquante et un. Aucun nouveau décès des cas confirmés de covid-19 n'a été rapporté. Le total de cas mortels en RDC au 30 mai est de sept cent quatre-vingt-deux décès. Aucun patient supplémentaire n'est sorti guéri, selon la mise à jour du 30 mai. Le cumul de personnes guéries est de vingt-sept mille six cent soixante-cinq. Le taux de guérison est de 87,4 %.

S'agissant de la vaccination, les données disponibles à la date du 28 mai ont révélé qu'un cumul de vingt-trois mille cent quatre-vingt-dix-sept personnes ont déjà été vaccinées avec la première dose du vaccin Astra Zeneca.

Ces données viennent des différents sites de vaccination de Kinshasa (douze mille neuf cent cinquante-six vaccinés) et des provinces ayant lancé leurs campagnes de vaccination contre le coronavirus, à savoir Haut-Katanga avec quatre mille trois cent trois vaccinés, Nord-Kivu avec deux mille quarante-trois, Kongo central mille neuf cent soixante-dix-huit. La province de Lualaba et du Sud-Kivu ont vacciné respectivement mille trois cent soixante-sept et cinq cent cinquante.