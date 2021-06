Congo-Kinshasa: Crise humanitaire à Goma - Synergie Urgence Goma chez le vice-Premier ministre de l'Intérieur

La situation humanitaire à Goma après l'éruption volcanique de Nyiragongo demeure toujours d'actualité.

Soucieuse de savoir ce que fait le gouvernement congolais pour répondre à l'urgence humanitaire, Synergie Urgence Goma, structure regroupant plusieurs notables et leaders du Nord et du Sud-Kivu a été reçue en audience récemment par le vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Me Daniel Aselo Okito Wa Koy.

Au cours de cet échange, plusieurs questions urgentes d'ordre humanitaire, sécuritaire et environnemental ont été abordées. « Synergie Urgence Goma est venue auprès du numéro un de la sécurité nationale pour se rendre compte des efforts que fait le gouvernement congolais par rapport à la situation humanitaire qui prévaut actuellement à Goma, une situation causée par l'éruption volcanique de Nyiragongo », a déclaré Juvénal Munubo Mubi, député national élu de Walikale et porte-parole de la délégation.

S'agissant de la relocalisation des habitants de Goma à Sake, les leaders du Nord et Sud-Kivu ont fait savoir, par le biais de leur porte-parole, Juvénal Munubo Mubi que la cité de Sake n'offre pas toutes les garanties d'hébergement. « Voilà pourquoi nous souhaitons que les populations soient orientées vers la ville de Bukavu dans le Sud-Kivu ou autre coin qui réunirait les conditions nécessaires », ont-ils proposé.

Quant aux aspects sanitaires, ils ont évoqué les systèmes d'eau qui sont très importants pendant ce déplacement des populations. Cela permettrait d'éviter des maladies hydriques qui peuvent intervenir. Ils ont aussi attiré l'attention de Me Daniel Aselo sur le contexte actuel de la pandémie de covid-19 qui peut se propager facilement pendant les mouvements des populations.

La question de la sécurité a été aussi évoquée entre Me Daniel Aselo Okito Wa Koy et ses hôtes. « La sécurité des populations est un élément qui doit également être pris en compte », a déclaré le porte-parole de la Synergie Urgence Goma avant de demander que les Fardc et la police puissent assurer la sécurité de ces populations.

« Nous allons rester en contact avec le gouvernement à travers le VMP de l'Interieur pour voir dans quelle mesure faire le suivi ensemble et participer à cette réponse humanitaire du gouvernement pour nos populations », a souligné l'élu de Walikale. Le numéro un de la sécurité nationale a promis ses interlocuteurs de relayer leur préoccupation auprès du Premier ministre, chef du gouvernement. Soucieuse de savoir ce que fait le gouvernement congolais pour répondre à cette urgence, Synergie Urgence Goma a été reçue en audience récemment par le VPM Daniel Aselo Okito Wa Koy.

