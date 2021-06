Congo-Brazzaville: Distinction - Guy Vital Ofounda, nouvel ambassadeur culturel de Brazzaville

Guy Vital Ofounda a été nommé ambassadeur culturel par l'ONG MB production. La cérémonie de reconnaissance et de décoration a été officiée par Bernard Batantou, administrateur-maire du quatrième arrondissement de Brazzaville.

Depuis quelques années, l'ONG MB production encourage les femmes et les hommes qui se distinguent dans leur domaine de compétence afin de favoriser une meilleure appropriation de l'offre culturelle locale. Cette fois-ci, elle a jeté son dévolu sur Guy Vital Ofounda en le faisant ambassadeur culturel de la ville de Brazzaville. Guy Vital Ofounda, participe depuis des années à des actions de promotion culturelle, sociale et sportive de sa ville.

Guy Vital Ofounda est aussi un sportif aguerri, président de l'association sportive « Tosa obika », il a été également président de la coordination des supporteurs d'Etoile du Congo et de la section football. Aujourd'hui, il obtient le label d'ambassadeur du développement culturel, social et sportif dans la ville de Brazzaville, une distinction qui le pousse à faire beaucoup plus en menant des actions de visibilité et des rencontres permettant aux milieux culturels, sociaux et sportifs de se faire connaître de plus en plus.

Ce titre lui a été remis par Médard Bongo, directeur-manager de l'ONG MB production à l'occasion d'une cérémonie de reconnaissance et de décoration tenue dans la salle de mariage de la mairie de Moungali. Pendant cette activité, émotion et joie étaient bien visibles sur le regard de Guy Vital Ofounda. Ce dernier n'a pas hésité de remercier dans son mot de circonstance le directeur de cette ONG pour l'avoir choisi. Notons que cette activité a été agrémentée par les chants des groupes traditionnels de la place et un cocktail dinatoire a été servi à tous les invités.