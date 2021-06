Congo-Brazzaville: Ficomp - Les réalisateurs vont faire valoir leurs talents à Pointe-Noire

La deuxième édition du festival international de courts métrages dénommé « La Pointe-Noire » se déroulera du 23 au 26 juin à l'Institut français du Congo (IFC) à Pointe-Noire, en ligne sur la page Facebook du festival et celle de l'IFC de Brazzaville. Elle a pour thème « Le cinéma, tremplin de l'unité des peuples ».

Les amours du cinéma découvriront pendant quatre jours les films de plusieurs réalisateurs en compétition (films de fiction, documentaire, série et panorama spécial) des pays tels le Bénin, le Sénégal, le Togo, le Cameroun, la RDC, le Congo-Brazzaville, la France, la Côte d'Ivoire, le Maroc.

Entre autres films à découvrir « Mothers » du réalisateur béninois, Innocentia Alladagbe ; « Pourquoi pas moi » de Dieudonné Tchani du Togo ; « N'Dambe Fighters » de Fayçal Soura du Maroc, etc.

A Brazzaville, les activités seront en direct sur la page Facebook de l'IFC et aussi dans la salle Gide pour permettre aux cinéphiles de regarder les films et débattre à distance avec les intervenants. Ces retrouvailles cinématographiques réuniront les cinéastes, acteurs ou professionnels de l'audiovisuel, mais aussi toute personne ayant en partage la passion du cinéma.

Les projections, les conférences, les ateliers, master class et rencontre professionnelle seront organisés.

Le Ficomp a pour ambition de développer, au travers de ses activités, un travail d'éducation, de sensibilisation et de formation sur la représentation des réalisateurs et des réalisateurs en devenir à travers des œuvres cinématographiques congolaises et étrangères, de fiction, de documentaire et autres, mettant en exergue les capacités et le talent des cinéastes.

Le festival soutient la diffusion, encourage et promeut la création de films et le partage d'expériences interculturelles. "

Ce festival est une plateforme de visibilité annuelle pour les films et cinéastes du monde entier. Il se veut aussi être un espace de formation aux métiers de cinéma et d'incitation à la production cinématographique. Le Ficomp constitue un électrochoc pour les cinéastes et le cinéma congolais.

« En deux ans seulement, la production des courts métrages a triplé au Congo-Brazzaville grâce au concept Fico Lab, qui forme cinq jeunes et produit leurs courts métrages à chaque édition. », ont fait savoir les organisateurs.