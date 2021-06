Congo-Kinshasa: Eruption de Nyiragongo - Des femmes congolaises au secours de la population de Goma et ses environs

Les femmes leaders de la RDC s'apprêtent à acheminer des dons récoltés par leurs ONG au profit des populations victimes de l'éruption volcanique.

Les femmes leaders de la République démocratique du Congo (RDC) établissent un travail en synergie en vue de venir en aide aux populations victimes de l'éruption volcanique de Goma et de ses environs. Lors d'une réunion tenue le 29 mai au cabinet de la vice-Première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable (VPM-MEDD), Eve Bazaïba Masudi, elles ont établi les bases pour ce travail en synergie.

A en croire la représentante de R2Congo dans cette synergie, Claudia Luntadila, ces femmes, qui représentent des organisations des femmes, se réunissent en vue de monter des stratégies leur permettant de venir en aide à ces populations qui ont besoin d'aide matérielle et financière. « Cela doit venir de nous, les femmes, d'abord parce que, quand la femme s'y met, tout va pour le mieux. Et c'est cela notre devise », a-t-elle expliqué.

Cette action, a-t-elle fait savoir, est menée en collaboration avec les ministères du Genre, de la Justice et de l'Environnement et Développement durable. Pour Claudia Luntadila, cette action des organisations des femmes leaders et des femmes en général sera facilitée par le fait que ces ministères sont conduits par des femmes. Et elles vont les aider à acheminer ces aides aux bénéficiaires.

Un travail avec les ONG

Dans leur stratégie, ces femmes leaders ont décidé de se mettre ensemble avec les ONG et de trouver comment récolter les fonds pour aider ces familles démunies qui sont en déplacement et qui ont besoin de tous. « On a trouvé une stratégie pour les aider », a indiqué la représentante de R2Congo. Et de noter qu'au niveau de leurs organisations respectives, celles-ci ont déjà débuté des récoltes des dons et des fonds pour ces populations.

Ces femmes sont convaincues que leur action aura plus d'effet par sa spontanéité. « La femme agit avec son cœur », a souligné Claudia Luntadila. Et de noter que cette action sera déjà effective dans un bref délai, dans les premiers jours de la semaine en cours. « La semaine prochaine, on va déjà commencé. Mais nous avons déjà commencé à collecter les fonds en disparité. Maintenant, on veut le faire en synergie, avec la collaboration de ces ministères qui pourront nous aider à acheminer ces aides récoltées par les ONG des femmes », avait-elle indiqué, notant d'autres séances prévues pour l'effectivité de ce programme.