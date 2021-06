Congo-Kinshasa: Santé - Clôture des travaux des 4es journées scientifiques sur le paludisme

Les journées scientifiques sur la lutte contre le paludisme qui se sont clôturées dernièrement à l'hôtel Memling ont mis en présence des experts et les scientifiques venus de différents coins de la RDC qui ont réfléchi sur le thème général : "Paludisme à l'ère des maladies émergentes et re-émergentes".

Organisées par le Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) avec l'appui des partenaires techniques et financiers comme le Sanru, l'OMS, le Fonds mondial et l'Usaid, ces assises ont débouché sur un certain nombre de recommandations, notamment la réduction de la fréquence de distribution des moustiquaires imprégnées d'insecticides de trois ans à deux ans.

La vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Mme Véronique Kilumba Nkulu, qui a clôturé ces assisses s'est engagée au nom du gouvernement de mettre en œuvre les recommandations issues de ces assises qui constituent une contribution aux actions du chef de l'État. Elle a félicité les experts, les scientifiques et les universitaires pour leur participation assidue, active et consciente aux travaux de ces journées scientifiques.

«Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention se réjouit du travail abattu par la brochette d'experts et espère fermement que l'abondante production de ces assises vont alimenter les stratégies futures de lutte antipaludique en République démocratique du Congo», a-t-dit. C'est ici le lieu de rappeler que notre objectif visant l'affranchissement de la population congolaise tout entière du paludisme est noble et doit guider toutes nos actions sur le terrain.

Il devrait constituer notre credo et notre contribution au schéma qui guide les actions du chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de servir le peuple, à travers le slogan le peuple d'abord, a-t-elle indiqué. La vice-ministre a promis aux participants que ces recommandations seront traduites en actions. «Nous avons à l'esprit l'idée que le gouvernement va traduire dans les faits les différentes recommandations que vous lui proposerez afin qu'on puisse gagner la bataille contre le paludisme et partant relever le défi de la pauvreté», a-t-elle poursuivi.

Auparavant, le directeur du PNLP, Dr Éric Mukomena, a salué l'enthousiasme qui ne cesse de grandir dans le milieu des scientifiques et universitaires dans la lutte contre le Paludisme en RDC. La vice-ministre de la Santé, Mme Véronique Kilumba Nkulu, a procédé à la remise des prix aux auteurs de deux meilleures présentations de ces journées scientifiques, à savoir le Dr Léonard Ngwej qui a exposé sur "l'état des lieux de la possession et l'utilisation des moustiquaires imprégnées d'insecticides dans la zone de santé de Fungurume ainsi que le Dr Josué Nzanga qui a parlé d'une technique innovante de détection et d'identification des moustiques par leur son. Notons que les prochaines journées scientifiques sur le paludisme vont se dérouler en 2022 à Kisangani ou à Lubumbashi.