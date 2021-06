Madagascar: Lutte contre le coronavirus - Début de ruée vers les vaccins

Les demandes de vaccins commencent à augmenter. Plusieurs jeunes, parmi les demandeurs.

Nouveau rythme au vaccinodrome à Ampefiloha. Une longue file d' attente s'est formée, hier. Vers 11 heures, près de deux cents personnes attendaient encore leur tour pour recevoir la première dose du vaccin contre le coronavirus. Et les demandeurs continuent d'arriver, petit à petit. Les premiers vaccinés sont arrivés au petit matin.

La file d'attente a été composée, principalement de jeunes, mais il y avait, aussi, des personnes âgées et également des étrangers.

Les demandes de vaccins ont augmenté, depuis l'annonce de l'ouverture de la vaccination à toute personne âgée de plus de 18 ans, éligible au vaccin. « Le vaccin est utile pour prévenir une maladie. Il vaut mieux prévenir que guérir. Je n'ai aucune crainte sur les effets secondaires », s'est exprimée une jeune femme de la vingtaine, en sortant d'un stand à vaccin.

Face à cette hausse des demandes de vaccin dans la ville d'Antananarivo, le ministère de la Santé publique prépare l'ouverture d'un second centre de vaccination au stade Malacam à Antanimena. Son ouverture est prévue pour ce jour.

Toutefois, nous sommes encore loin du compte. Sur les deux cent cinquante mille doses de vaccin livrées à Madagascar, au mois de mai, plus de deux cent mille doses sont encore disponibles. Trente-trois mille, c'est le nombre de personnes vaccinées avec le vaccin Covishield, jusqu'au weekend dernier, selon le ministère de la Santé publique.

Aucun danger

Beaucoup appréhendent les « effets secondaires sévères », du vaccin Covishield, qui ont touché quelques personnes dans des pays comme la France, le Canada. « Je préfère attendre pour voir comment réagit le vaccin sur les bénéficiaires, avant de me lancer », réagit Fanantenana Ranaivosoa, mère de famille. « On nous injecte un produit, pour avoir le contrôle sur nous. Ils ne m'auront pas ! », balance Samuel, un père de famille. « C'est un produit périmé et qui a été rejeté par d'autres pays qu'on nous envoie. Non, merci! », réagit une femme.

Les médecins du ministère de la Santé publique martèlent que le vaccin Covishield n'est pas dangereux. « Comme tous les vaccins appliqués aux enfants, celui qui sert à lutter contre le coronavirus peut présenter des effets secondaires. Mais plus on est vacciné, plus notre immunité s'accroît et on va pouvoir lutter contre une maladie. Prenons le cas des personnes qui ont succombé à la rougeole, elles n'ont pas été vaccinées contre la rougeole. Le vaccin sert, surtout, à limiter l'évolution de la forme grave de la maladie », explique un médecin auprès du ministère de la Santé publique.

Ceux qui hésitent encore ont deux semaines pour réfléchir. La première dose sera périmée, en mi-juin. Le chef d'Etat a rappelé, dimanche, que le vaccin contre le coronavirus n'est pas obligatoire.