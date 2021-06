Ile Maurice: SDF à La Réunion, Abdoullah est décédé à Maurice toujours sans famille

Le 15 février, on se souvient encore de son sourire même caché derrière son masque à l'aéroport de Gillot à St-Denis, à La Réunion. Abdoullah rentrait dans son pays natal, après 31 ans d'exil. Il pensait que sa famille allait le retrouver à sa sortie de quarantaine. Mais c'est seul qu'il est décédé à l'hôpital Jeetoo, il y a trois jours. Didier Sooben, trésorier du Groupement des associations Réunion Maurice Solidarité, est triste de ce décès mais apaisé qu'Abdoullah ait rendu l'âme à Maurice.

«Il est mort chez lui», confie Didier Sooben, qui a suivi le parcours d'Abdoullah depuis qu'il a été découvert errant dans les rues de La Réunion. Il a pris en charge toutes les démarches pour aider ce Mauricien, âgé de 74 ans, à rentrer chez lui.

Mais c'était loin d'être gagné. Après plusieurs mois de négociations entre le consulat de l'île sœur et Maurice, Abdoullah a pu rentrer. «Après être sorti de la quarantaine et comme personne de sa famille n'est venu le chercher, on allait le placer dans un foyer. Mais le médecin m'a conseillé de l'emmener à l'hôpital psychiatrique.» L'ancien sans domicile fixe s'y est donc retrouvé depuis début mars jusqu'à ce qu'il se sente mal et soit conduit à l'hôpital Jeetoo. «Il a fait une dépression et il serait mort des suites de cela.»

Par ailleurs, un proche d'Abdoullah a pris contact avec Didier Sooben pour que le septuagénaire puisse avoir un rituel de funérailles. «Un membre de sa famille m'a demandé de faciliter les démarches administratives vu que les documents étaient toujours en ma possession. Mais c'est dommage que personne n'ait voulu le connaître de son vivant.» On se souvient de ses paroles lors de son embarquement pour Maurice, le 15 février. «La famille et les étrangers, ce n'est certes pas la même chose. La famille va me donner à manger et à boire. Et on va partager ce que l'on a.»

Les démarches s'enchaînent pour le retour des Mauriciens

Le trésorier du Groupement des associations Réunion Maurice Solidarité, Didier Sooben, poursuit les rencontres pour aider les Mauriciens encore bloqués à l'île sœur à rentrer. «J'ai même eu une rencontre avec le consulat ce matin (NdlR, hier) à ce sujet. On a décidé de mettre en place une aide financière afin d'aider tous ceux qui ne peuvent rentrer au pays, par manque de moyens.» Ces Mauriciens, au nombre d'une dizaine, sont éparpillés à travers l'île. «Il y a des familles réunionnaises qui les hébergent. Nous avons aussi des étudiants qui ont terminé leurs études et qui veulent rentrer. En tout cas, le consulat va faire son possible pour les rapatrier le plus rapidement possible.»