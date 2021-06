Angola: MED conclut la révision des manuels scolaires

Luanda — Le ministère de l'Éducation (MED) a annoncé, ce lundi, la conclusion du processus de révision du contenu des manuels scolaires pour les écoles primaires, préscolaires et de 2e cycle.

La révision, selon la ministre de l'Éducation, Luísa Grilo, visait le changement des contenus de l'histoire, de la langue portugaise, des mathématiques, de l'éducation visuelle et plastique de l'enseignement préscolaire et primaire.

S'adressant à la presse à l'issue d'une réunion de la Commission multisectorielle pour la mise à jour et la correction des manuels scolaires pour les Ier et IIe cycles, guidée par la ministre d'État chargée des Affaires sociales, Carolina Cerqueira, Luísa Grilo a déclaré que le contenu reflétaient la réalité historico-culturelle et l'environnemental du pays, ainsi que l'exaltation patriotique et les valeurs angolaises.

Au cours du processus, initié en 2020, le groupe technique a procédé au tri des contenus thématiques et a proposé de les mettre à jour, en fonction du contexte historique, géographique et des sciences naturelles.

Le travail comprenait également l'évaluation et la révision des programmes scolaires des différents niveaux de l'enseignement préscolaire et général, a souligné la ministre de l'Éducation, annonçant que les manuels de l'enseignement préscolaire et primaire reproduits dans les prochains jours.

En ce qui concerne les manuels du Ier et IIe cycle, la ministre a déclaré qu'ils n'avaient subi que quelques modifications fondamentales en termes de contenu.

La correction et la mise à jour des manuels scolaires de l'enseignement général visent à promouvoir et à améliorer l'enseignement et l'apprentissage.

Concernant l'année scolaire 2020, la ministre a souligné que malgré les contraintes imposées par la pandémie de Covid-19, il était possible d'atteindre le minimum du calendrier révisé.

Luísa Grilo prévoit des jours meilleurs dans le processus d'enseignement et d'apprentissage, déclarant que des actions sont en cours pour offrir aux écoles de meilleures conditions de biosécurité et d'hygiène pour la prochaine année scolaire, qui débute en septembre.