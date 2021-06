Cote d'Ivoire: Consommation de stupéfiants - Une trentaine de femmes instruites sur les comportements à risques

Une trentaine de femmes consommatrices de stupéfiants ont été instruites sur les dangers et les comportements à risques des consommateurs de la drogue, autour du thème : « L'hygiène mentale chez la mère usagère de drogue ».

C'était à l'occasion de la célébration de la fête des mères organisée par l'Ong « Y voir & sourire » en collaboration avec médecins du monde. La cérémonie s'est déroulée au centre aéré de ladite Ong, à Cocody-M'pouto, le dimanche 30 mai 2021.

Sœur Emmanuelle Anelone, religieuse de la communauté catholique les béatitudes, par ailleurs directrice exécutive de l'Ong « Y voir & sourire », a indiqué que cette action s'inscrit dans le cadre de la réinsertion et la resocialisation des personnes consommatrices de substances illicites communément appelées drogue.

Elle vise également à venir en aide aux personnes démunies et leur permettre d'être heureuses. A l'en croire, il s'agit surtout de prendre en charge sa dimension sociale et professionnelle.

Pour elle, cette population marginalisée, stigmatisée et rejetée a besoin d'être accompagnée et suivie. « On ne peut pas les laisser toutes seules dans leur souffrance. Il faut d'abord avoir un cœur de compassion qui se penche sur la personne elle-même, pour que le spirituel puisse avoir un effet. Il faut penser à la dimension physique. Si notre corps est bien portant, l'âme suit. La fête ne peut pas se faire vraiment sans cette population vulnérable », a-t-elle exposé.

Elle a profité de l'occasion pour exhorter les uns et les autres à venir en aide à l'Ong en vue d'être plus opérationnelle. Ce, à travers, notamment la mise à leur disposition d'un véhicule.

Erica Aka, chargée empowerment communautaire à médecins du monde, a indiqué que son organisation accompagne l'initiative dans le cadre du projet de réduction de la consommation de drogue auprès des usagers. Elle a fait savoir que ces femmes consommatrices de stupéfiants ne doivent pas se morfondre sur leur sort.

Revenant sur le thème, Dr Traoré Didiata, enseignante à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, a rappelé les dangers et les effets nocifs que pourraient causer ces stupéfiants sur l'état de santé de la femme porteuse de grossesse et sur le bébé.

Dié Victoire-France et Youline N'da, toutes deux consommatrices de stupéfiants, ont remercié la structure organisatrice pour la belle initiative à leur endroit.

Au terme de la rencontre, des vivres et non-vivres, et des vêtements ont été remis. L'Ong « Y voir & sourire » existe depuis 2015. Sa vocation est de lutter contre l'usage des drogues et assurer le confort des personnes vulnérables.