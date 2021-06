Togo: Journée FIFA - Togo - Niger annulé, les explications de Serge Akakpo !

La rencontre amicale entre le Togo et le Niger prévue pour ce 2 juin 2021 n'aura finalement pas lieu.

Le Togo explique que le Mena du Niger a été retardé par des problèmes d'organisation liés au Covid.

"Le Niger, leur délégation a eu un souci d'organisation, officiellement lié au Covid. Leur arrivée a été décalée. Ils devaient arriver au même moment que nous. Finalement ils vont arriver le 2 juin donc on ne peut pas jouer" a confié Serge Akakpo, manager de l'équipe nationale du Togo.

L'ancien capitaine des Éperviers, nommé récemment au sein du nouveau staff, a également évoqué les contours des négociations avec le Niger et la possibilité de reprogrammer la rencontre.

"Ils nous ont proposé de rester un peu plus longtemps et de jouer le 11, mais vu qu'on avait déjà tout organisé on ne peut pas aujourd'hui refaire toute l'organisation juste parce qu'ils ont fauté au départ. Nous, on est restés sur notre organisation de départ. Donc on va rester jusqu'au 9. On va voir s'il y a une possibilité de caler le match durant le stage. Si non on a déjà deux matchs c'est déjà suffisant" a-t-il ajouté.

Les deux rencontres des Éperviers, ce sera face à la Guinée (5 juin) et la Gambie (8 juin).