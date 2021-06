Cote d'Ivoire: Radicalisme - Le CRPA renforce la capacité d'une trentaine de jeunes leaders d'Abidjan-Sud sur l'extrémiste violent

Une trentaine de jeunes leaders de partis politiques, de la société civile et des associations confessionnelles des communes de Treichville, Marcory, Koumassi et Port-Bouët ont participé à un atelier de renforcement de capacités autour du thème : « Lutte contre le radicalisation des jeunes dans le contexte général des élections de 2020-2021 en Côte d'Ivoire ».

L'atelier s'est déroulé le 31 mai, à l'hôtel La Rose Blanche sis à Cocody-Angré. Il est organisé par le Centre de recherche politique d'Abidjan (Crpa) en partenariat avec l'ambassade des Etats-Unis en Côte d'Ivoire.

Son objectif est de donner des outils argumentaires et intellectuels à ces jeunes afin qu'ils influencent leur environnement à l'effet de favoriser un climat de paix.

Justifiant la thématique, Dr Flan Moquet César, directeur du Crpa, a indiqué que dans le contexte général des processus électoraux en Côte d'Ivoire, depuis plus de 30 ans, ont donné l'occasion de prises de positions extrêmes qui ont découlé sur des faits graves avec des pertes en vies humaines et de crises profondes.

Raison pour laquelle, dit-il, en abordant la question de la radicalisation dans un contexte politique, il n'exclut pas toutes les réalités qui se passent en Afrique de l'ouest et dans le monde. C'est-à-dire des positions religieuses extrêmes tenues par des radicaux qui veulent mettre un ordre nouveau de sorte que les systèmes installés soient remplacés par ceux qu'ils veulent imposer.

C'est pourquoi, appuie-t-il, l'atelier est important en ce sens que les jeunes qui y participent, seront des relais dans leur cercle. « Ces jeunes ont une certaine influence sur leur environnement immédiat. Et ils jouent un rôle important dans la société. Ils peuvent influencer leur milieu de sorte que de nombreux Ivoiriens soient touchés afin que les comportements changent. Pour que les regards portés sur les différentes évolutions soient modifiés dans le sens d'une paix durable et une stabilité définitive », a indiqué le directeur général du Crpa.

N'Goran Cartus Kodisson, étudiant en sciences politiques et Doukouré Mariam, membre de l'Association des jeunes solidaires de Marcory, se sont félicités de leur participation. Pour eux, c'est très important de se former sur l'extrémisme violent et ils ont beaucoup appris sur le radicalisme. « C'est un thème très important surtout avec la montée de l'extrémisme. Cette formation va aider à protéger nos consciences. C'est un thème d'actualité », a renchéri N'Goran Cartus.