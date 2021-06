Madagascar: Haltérophilie - Tojo Andriatsitohaina qualifié pour les Jeux Olympiques de Tokyo

Numéro un continental dans la catégorie des moins de 67 kg, Tojo Andriatsitohaina est assuré de disputer les Olympiades de Tokyo au mois de juillet. Il est le premier Malgache qualifié.

Les héros sont de retour. Après leur belle prestation aux Championnats d'Afrique d'haltérophilie à Nairobi, Kenya, la délégation malgache est arrivée au pays, hier, après-midi. À 13h45, l'avion spécial ramenant la délégation a atterri à l'aéroport d'Ivato. Le sourire aux lèvres, Rosina, Tojo, Ricardo, Eric et le directeur technique national, Thomas Rakotoarison sont arrivés au pays avec 12 médailles dans leurs valises dont 8 en or, 1 en argent et 3 en bronze. Le directeur général des Sports, Rosa Rakotozafy représentant le ministre, Tinoka Roberto est venu accueillir la délégation en compagnie du président de la fédération malgache d'haltérophilie, de musculation et de culturisme, Harinelina Randriamanarivo. En plus du nouveau record continental chez les moins de 67 kg, Tojo Andriatsitohaina est assuré de disputer les Jeux Olympiques de Tokyo au mois de juillet.

Avec 3 200 points et classé numéro un sur le continent, le triple médaillé d'or des sommets continentaux de Nairobi attend la confirmation officielle de la fédération internationale. « La fédération internationale va envoyer la décision finale au Comité Olympique. Ces résultats sont le fruit d'un travail acharné et de sacrifice car en sport il n'y a pas de miracle, seul la préparation compte » nous a fait savoir Tojo, à son arrivée à Ivato. Le coach sportif ne cesse de glaner les titres continentaux après 2016, 2017 et 2019. L'haltérophile de 26 ans va aborder la préparation des Jeux Olympiques et attend l'implication et le soutien de l'État. L'autre triple médaillée d'or à Nairobi, Rosina Randafiarison qui a enchaîné également les titres ces trois dernières années, doit encore patienter.

« Selon le classement continental, c'est Tojo qui est qualifié pour l'heure avec le décompte de points, mais, on doit encore patienter pour les autres. L'haltérophilie a montré ses capacités et sa place sur la scène continentale ; notre objectif à l'horizon 2024 ou 2028 est de monter sur le podium olympique » a souligné, Harinelina Randriamanarivo. Après s'être bien battus à Nairobi, en portant sur la plus haute marche du podium le drapeau tricolore, les athlètes espèrent le retour de l'ascenseur avec la récompense et la reconnaissance des responsables.