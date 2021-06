Madagascar: Électricite pour tous - Un plan d'action pour la transparence et la lutte anti-corruption

Plusieurs projets sont en cours de mise en œuvre, pour améliorer le taux d'accès à l'électricité. Ces activités ne pourraient aboutir à un succès, sans le respect de la transparence dans la gestion et une lutte efficace contre la corruption.

L'accès à l'électricité devient un besoin fondamental pour l'économie malgache. Malgré l'importance de ce secteur, dans le processus de l'émergence, un danger guette la production énergétique, face aux risques élevés de manque de transparence dans la gestion. C'est ce qu'ont soutenu le MEH (Ministère de l'Énergie des Hydrocarbures), le Bianco (Bureau Indépendant Anti-Corruption), le GIZ-PERER (Projet Promotion de l'Electrification Rurale par les Énergies Renouvelables de la Coopération allemande à Madagascar) et la FES (Friedrich-Ebert-Stiftung).

Le 21 mai dernier, ces quatre entités ont signé une convention de coopération, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Transparence et Anti-Corruption dans le Secteur Électricité à Madagascar (TACSE-M). En vigueur jusqu'en mars 2022, cette coopération concerne la perspective de prévention de corruption dans ce secteur énergie, d'une part, et dans la contribution à l'atteinte de l'objectif de la politique nationale de l'Energie dont l'accès à l'électricité pour tous, d'autre part.

Faire-faire. Selon les explications, chacune des quatre entités signataire de la convention a un rôle à jouer dans le processus, et se sont engagées pour la facilitation des actions en matière de lutte contre la corruption ; la mise en place et la mise en œuvre de la Politique Interne de Lutte Contre la Corruption (PILCC) au sein du MEH ; la promotion d'une attitude intolérante à la corruption et aux infractions assimilées ainsi qu'à toutes autres formes de malversation ; et l'instauration de pratiques, systèmes et procédures transparents dans l'administration des activités du MEH. « Cette convention vise la réduction des pratiques corruptives dans le secteur Électricité, afin de booster sa productivité, de donner plus de sécurité aux investissements et de permettre aux usagers de bénéficier d'un service public de meilleure qualité. Promouvoir des pratiques durables et pérennes de bonne gouvernance reposant sur la transparence, la redevabilité et l'intégrité dans le secteur Électricité ;

Contribuer à l'amélioration des performances du secteur[1], en améliorant la transparence du marché énergétique à Madagascar ; Renforcer les capacités des acteurs publics et privés en matière de corruption, en vue de renforcer leur résilience pour y faire face ; Rassurer les acteurs du secteur sur la sûreté des réformes menées en terme de transparence figurent ainsi comme objectifs spécifiques de ladite convention. Défini d'un commun accord, un plan d'action reflète la nouvelle approche de la lutte anti-corruption adoptée par le BIANCO, dénommée « mode opératoire faire-faire » (MOFF) », ont communiqué les 4 partenaires. À terme, ce plan d'action recense avec précision les activités communes à réaliser conformément aux engagements pris par les quatre parties. Par ailleurs, la fluidification du circuit et du partage des informations est convenu pour faciliter les actions et la réalisation de la mission de prévention et d'application de la loi.