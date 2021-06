Madagascar: Région Boeny - Début de la construction de la route Katsepy - Soalala

Katsepy, un village de pêcheurs se trouvant au Nord-Ouest de Madagascar, à 12 km de Mahajanga.

On doit faire 40 minutes de trajet en bac pour y parvenir. Et Namakia, une autre commune du District de Mitsinjo où l'on doit emprunter une piste secondaire pendant environ 4 heures. Le président Andry Rajoelina a choisi d'aller aux contacts de la population de ces deux communes reculées du District de Mitsinjo, dans la Région Boeny pour fêter son 47e anniversaire. Deux communes réputées être des » tany lavitra Andriana « . Selon le Gouverneur de la Région Boeny Mokhtar Salim Andriatomanga, depuis une quarantaine d'années, aucun président de la République n'a visité ces deux communes. Tout au long de son périple, Andry Rajoelina a insisté sur son amour pour la population locale. » Sinon je ne serais pas venu ici ce dimanche, par ailleurs, c'est le jour de mon anniversaire « , a-t-il martelé. En guise de cadeau et pour prouver son amour, le Chef de l'État a annoncé le coup d'envoi de la réhabilitation de la route reliant Katsepy - Soalala, en passant par Mitsinjo.

Forts potentiels. Cette RNT 19 a toujours été un cauchemar pour la population locale depuis plusieurs décennies, rendant difficile voire impossible l'acheminement des produits agricoles. À noter en effet que le District de Mitsinjo est réputé être une circonscription à forts potentiels agricoles où l'on produit entre autres du riz, du raphia et des légumineuses. Lors de cette visite, le Chef de l'État a procédé à la remise d'un pack d'engins pour la Région Boeny. La cérémonie s'est déroulée dans le quartier de Bongomena, Commune de Katsepy. Un pack composé d'une niveleuse, d'un bulldozer, d'un compacteur, d'une citerne et d'une chargeuse. Des engins neufs et aux normes qui vont être utilisés par la Région. Andry Rajoelina a d'ailleurs réitéré qu'avec ces nouveaux matériels, chaque région doit construire 250km de route par an. Et lui de laisser entendre au passage que la Région Boeny a été choisie parmi les 8 premières régions à avoir reçu leur pack d'engins à cause de l'efficacité et des résultats satisfaisants réalisés par le Gouverneur Mokhtar Salim Andriatomanga depuis sa nomination.

Ville « manara-penitra ». Les travaux de réfection de la route de 180km reliant Katsepy - Soalala peuvent démarrer, a annoncé Andry Rajoelina. Durant ce déplacement, il a aussi remis le certificat d'aptitude à la conduite et à la sécurité, aux cinq conducteurs d'engins ayant terminé leur formation en tant que professionnels. Le numéro Un d'Iavoloha a aussi donné deux semaines au Directeur général de la JIRAMA pour restaurer l'électricité à Katsepy. Celà fait désormais 4 ans que la population locale vit dans le noir, sans électricité. Pour cause, l'ancien fournisseur qui était une société privée, a choisi de plier bagages et de quitter les lieux. Katsepy bénéficiera de nouveau de l'électricité de la JIRAMA incessamment, après l'installation du nouveau groupe électrogène. Le changement sera radical pour Katsepy d'ici peu. Suite à la demande de la Maire, la commune aura un hôtel de ville manarapenitra. Andry Rajoelina promet aussi de suivre de près le recrutement des enseignants FRAM car Katsepy n'a eu aucun quota lors du dernier recrutement.

Plusieurs projets. Même si les engins viennent d'arriver, le gouvernorat de la Région Boeny a déjà commencé la construction de routes. À l'exemple de la route en pavé dans le quartier de Matsakabanja, commune Namakia, inaugurée avant-hier par le Chef de l'État. En effet, après avoir effectué un survol en hélico pour constater de visu l'avancement des travaux de réfection du barrage de Beronono, Andry Rajoelina s'est rendu à Namakia où il a annoncé la reconstruction du marché de Matsakabanja ravagé par un incendie. Actuellement, plusieurs projets sont en cours de réalisation dans cette localité, pour ne citer que l'EPP, le CEG et le CSBII. À chaque étape de son déplacement dominical à Katsepy et à Namakia, Andry Rajoelina a distribué des lampes solaires »Hazavana ho anao » pour la population locale.