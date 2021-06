Madagascar: Décentralisation - Tianarivelo Razafimahefa défend une réforme d'envergure et structurante

Tianarivelo Razafimahefa, ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, plaide pour le développement des territoires

Le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation a élaboré une « Lettre de politique d'une décentralisation émergente » qui vient d'être communiquée, la semaine dernière en Conseil des ministres. Ce document donne le ton et affiche la partition qui va être jouée dans le cadre de la décentralisation dans le pays et pour faire face à l'enjeu de l'émergence. « L'émergence de Madagascar passe par l'émergence de ses territoires » a, en effet, soutenu le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Tianarivelo Razafimahefa. « Un État fort, stratège et efficace, est un État bien décentralisé afin de mobiliser les ressources et libérer les potentialités de ses territoires pour l'effectivité, l'efficacité et l'efficience de l'action publique » poursuit-il.

Envergure. L'effectivité et l'efficacité d'une telle démarche ne seront pas une tâche aisée. Il faut commencer par « un changement de paradigme qui est aujourd'hui primordial pour pouvoir parler d'une décentralisation émergente et avoir des Collectivités Territoriales Décentralisées autonomes et responsables du développement de leurs territoires » a soutenu Tianarivelo Razafimahefa. Ce dernier défend alors une réforme qui va découler de la nouvelle politique de la décentralisation qui vient d'être annoncée. Le Velirano n°12 du président de la République de Madagascar, notamment « L'autonomisation et la responsabilisation de nos Collectivités Territoriales Décentralisées », préconise, selon toujours ce dernier, « une réforme d'envergure, structurante et ambitieuse en matière de Décentralisation ».

Avenir commun. En effet, le document met en lumière les ambitions du régime pour propulser le développement à partir des collectivités. « Le processus de décentralisation envisagé dans le cadre de la nouvelle politique ne consiste pas seulement à des transferts des responsabilités, des pouvoirs et des ressources du niveau central à des niveaux infranationaux mais implique également une appropriation politique et sociale de la démarche, pouvant contribuer à libérer le potentiel de développement des territoires et pouvant animer le partage d'une vision et la projection d'un avenir commun au sein d'une communauté, d'une collectivité, et de la Nation toute entière » a affirmé le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation.

Acteurs. La Lettre de Politique de Décentralisation Émergente entend alors « capitaliser les acquis du processus, resté inachevé, et relever les défis politiques, stratégiques et organisationnels, tant structurels qu'opérationnels, qui empêchent l'effectivité de la décentralisation à Madagascar » a annoncé Tianarivelo Razafimahefa. Et de poursuivre que « l'enjeu étant de traduire dans la gouvernance publique l'application effective du principe de subsidiarité qui sous-tend la décentralisation à travers la territorialisation des politiques publiques ». Et son élaboration a déjà impliqué les différents acteurs, notamment les responsables des ministères sectoriels, les représentants des gouverneurs et des maires, les organisations de la société civile, ainsi que les partenaires techniques et financiers. La nouvelle politique sur la décentralisation sera alors soumise prochainement à l'approbation des deux chambres qui va précéder une nouvelle validation au niveau des régions et des communes. Après, un plan national de décentralisation émergente sera élaboré afin de traduire en action la nouvelle vision.