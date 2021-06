Madagascar: MCB - Partenariat culturel avec la Maison de la Photographie de Madagascar

Un partenariat gagnant entre MCB et la Maison de la Photographie

La valorisation de l'art et du patrimoine culturel figure parmi les valeurs soutenues par la "Mauritius Commercial Bank Madagascar" qui s'est engagée, depuis trois ans, dans une mission globale et holistique à travers son programme de développement durable Succes Beyond Numbers, ou le succès au-delà des chiffres.

La Maison de la Photographie de Madagascar va bénéficier d'un appui financier de la Mauritius Commercial Bank (MCB). Une convention de partenariat a été signée, hier, entre les deux parties, dans le but de promouvoir la culture et l'histoire de Madagascar.

Démarche citoyenne. Une convention qui, par ailleurs, réaffirme la démarche citoyenne de MCB. « Le groupe MCB s'est engagé dans cette voie visant à faire vivre l'art et la culture dans son expression la plus large », a déclaré hier Rony Radaylall, Administrateur Directeur Général de la MCB, lors de la cérémonie de signature de la convention de partenariat qui s'est déroulée au Musée de la Photographie à Andohalo. Et d'ajouter que « la MCB n'est pas seulement une institution financière dont les objectifs uniques sont d'accorder des prêts ou encore à proposer des conseils en financement. Elle veut aller au-delà de cette rhétorique, bien que cette fonction de service bancaire demeure essentielle. La valorisation de l'art et du patrimoine est un des médiums servant cette vision et qui est solidement ancrée au Succes Beyond Numbers, qui est l'engagement du groupe MCB envers le développement durable ». Cette collaboration entre MCB et le Musée de la Photographie est un partenariat symbolique à plusieurs égards. La MCB soutient ainsi une vision commune et citoyenne visant à faire vivre le patrimoine photographique de Madagascar.

Dimension régionale. Par ailleurs, ce partenariat va donner au Musée de la Photographie, une dimension régionale, grâce aux futurs liens qu'il aura avec le Blue Penny Museum de Maurice. En effet, « ce groupe bancaire opère depuis 2001 à Maurice, le Blue Penny Museum qui est un véritable écrin où l'on peut retrouver des objets d'arts et d'innombrables vestiges de la riche histoire de Maurice, et par ricochet de la région. À travers Blue Penny Museum, la MCB perpétue une mémoire et un patrimoine collectif riches. Notre groupe entend essaimer cette valorisation de la culture locale au sein de tous les pays où il opère dont Madagascar » selon toujours le DG de MCB Madagascar. Il a, par ailleurs, précisé que « dans cette optique, le Musée de la Photographie pourra compter sur l'expertise de Blue Penny Museum » . D'ailleurs, ce dernier a déjà identifié différentes formes de partenariat qui seront certainement avantageuses pour les deux parties.