Madagascar: Football / Luxembourg - CS Fola de Sylvio Ouassiero champion !

Le CS Fola a décroché, ce week-end, son huitième titre de champion de Luxembourg. Les hommes de Sébastien Grandjean ont battu Jeunesse d'Esch par 3 à 0 lors du derby final. Les Folamen ont parfaitement maîtrisé ce match en menant par 2 à 0 à la pause. Sylvio Ouassiero, auteur d'un match plein a marqué le troisième but à la 56e minute sur un tir croisé du gauche dans la surface. Les joueurs n'ont fait que gérer leur avantage jusqu'à la fin du match. Grâce à cette victoire, Fola accumule 68 points et renoue avec le titre qu'il a perdu depuis 2016. L'équipe se prépare pour les tours préliminaires de la Ligue des Champions.

C'est le premier titre de Sylvio Ouassiero en BLG Ligue depuis qu'il est arrivé dans ce club basé à Edch-Alzette. Il s'est montré très reconnaissant de l'effort fourni par son club. « Très satisfaisant, je pense qu'on est la meilleure équipe du championnat car on avait produit un beau football, avec des bons joueurs. On a quand même mis 89 buts en 30 matchs. Parfois, on a mis 5 buts, 4 buts dans un seul match. J'ai fait mes matchs. J'ai été nommé dans l'équipe type phase aller du championnat. Je suis content de ce que l'équipe a fait, on mérite d'être champion du pays », a-t-il relaté.

Le natif de Saint-Benoît de la Réunion a été convoqué pour la première fois en sélection nationale en 2020. Il était trois fois en regroupement avec ses compatriotes. Et avec cette mission qu'il a accomplie, le latéral polyvalent des Barea pourrait conforter sa place au sein de l'équipe nationale. «À chaque match dans mon club, j'essaie de donner le meilleur de moi-même pour éventuellement aller chercher une place dans la sélection. Je suis toujours prêt à défendre les Barea. Si le coach me sélectionne, je serai toujours présent pour la sélection », a-t-il déclaré. Sylvio Ouassiero a encore un an de contrat à terminer avec CS Fola. Quant au Swift Hesperange de Hakim Abdallah, le club termine troisième après sa défaite sur le score de 3 à 1 face au FC Differdange. Swift Hesperange est, pourtant, qualifié pour l'Europa Ligue.