Madagascar: Transports nationaux et régionaux - Une reprise sous conditions selon l'ATT

L'ATT prévoit des descentes auprès des gares routières pour contrôler l'application des mesures.

Des transporteurs et des coopératives n'auraient pas renouvelé leurs licences et autorisations d'exploitation durant la période de fermeture des régions. L'Agence des Transports Terrestres invite les acteurs concernés à se conformer aux lois et règlements pour pouvoir reprendre leurs activités.

Après des longs mois de gèle de leurs activités, les transporteurs desservant les zones nationales et régionales pourront reprendre du service à partir de vendredi prochain. Une reprise, toutefois conditionnée selon l'Agence des Transports Terrestres qui avance, via le Gal Reribake Jeannot, son directeur général: ce sont des critères que les concernés doivent impérativement remplir. «Seuls les transporteurs et les coopératives ayant des papiers en règles, conformes aux lois et règlements en vigueur et ayant suivi la formation pour recyclage, devant être organisée cette semaine, pourront reprendre leurs services le vendredi 4 juin prochain», a-t-il stipulé lors d'un point de presse organisé dans son bureau sis à Ampasampito hier.

Un moment durant lequel ce responsable a avancé plusieurs mesures permettant une reprise des activités dans le respect des normes et en concordance avec l'état d'urgence sanitaire qui prévaut actuellement. Entre autres, la désinfection des gares routières des zones concernées par la décision de reprise depuis hier, la préparation des manifolds permettant de retracer l'itinéraire des passagers ou encore le rappel des mesures sanitaires doivent être scrupuleusement respectés par tous les acteurs.

Stricte. Pour ce qui est de la régularisation des papiers des coopératives et transporteurs, l'Agence des Transports Terrestres a mis en place une série de mesures permettant de faciliter la remise aux normes des licences et assurances d'exploitation des transporteurs et coopératives de transports nationaux et régionaux. «Un guichet unique, où les transporteurs pourront effectuer leurs visites techniques et régulariser leurs papiers, sera mis en place à la gare routière Maki d'Andohatapenaka à partir de demain (ce jour).», fait savoir le DG de l'ATT. Avant de noter, « cette initiative vise à alléger les procédures.

Ainsi, les transporteurs et coopératives de transports pourront procéder, sur le même lieu, au renouvellement de leurs licences et assurances d'exploitation ainsi qu'aux visites techniques de leurs véhicules». Le tout sur une durée de trois jours si l'on se réfère toujours aux dires du Gal Reribake Jeannot. Outre la mise en place du guichet unique, et toujours dans cette optique de respect des lois et règlements en vigueur, l'ATT et ses partenaires entendent écarter du jeu les transporteurs et coopératives non conformes à la loi. «Nous procéderons à un assainissement des coopératives de transports à partir de mercredi prochain», a expliqué le DG de l'ATT. Une initiative qui entend mettre de l'ordre dans le secteur qui s'est vu à l'arrêt pendant des mois, selon toujours ce responsable.